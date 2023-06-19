Yunanistan'daki tekne faciasında şok detay ortaya çıktı: Göz göre göre ölüme terk etmişler

Yunanistan açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu.

14 Haziran'da yaşanan ve Atina'yı hedef tahtasına oturtan facianın ardından Birleşmiş Milletler, yaklaşık 500 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolanlar arasında kadın ve çocuklar da yer alıyor. Kurtulan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söyledi.

Tekne 7 saat hareketsiz bekledi

Çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerin verdiği bilgiler sorgulanıyor.

Yunanistan'ın iddiası asılsız çıktı

Yunan sahil güvenliği, teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia etti.

Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını iddia etti.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens'in açıklaması, Yunanistan'dan gelen açıklamayı yalanlar nitelikte. Leijtens, tekneyi tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bu durumu kazadan önce bildirdiklerini söyledi.

Bilerek ölüme terk ettiler

Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.

BBC'nin elde ettiği kanıtlara göre, saatlerce bekleyen gemiye Yunanistan'dan yardım eli uzatılmadı. Atina, söz konusu göçmenlerin kurtarılmaya ihtiyaç duymadığını savundu.

Yunan makamlarına haber verildi

Alabora olan teknede 100 çocuk vardı. MarineTraffic'in sağladığı izleme verileri, Yunanistan tarafından öne sürülen iddialara gölge düşürüyor.

Bu arada AB'nin sınır gücü Frontex, göçmen teknesini ilk olarak salı günü yerel saatle 11.00 civarında tespit ettiğini ve Yunan makamlarına haber verdiğini kaydetti.

Denizlerde zor durumdaki göçmenler için acil yardım hattı olan Alarm Phone da teknenin tehlikede olduğunu ifade eden bir çağrı aldıklarını açıkladı.

Gemi hareket etmedi

Yunan yetkililer, saat 19.40 ile 22.40 arasında, teknenin başlangıçta "sabit bir rota ve hız" tuttuğunu da iddia etti.

Fakat bu zaman dilimine ait görüntüler, göçmen teknesinin hiçbir yöne doğru hareket etmediğini gösteriyor.

Yunan makamları, yaklaşık 80 kişinin öldüğü kazayla ilgili ortaya çıkan bulgulara henüz yanıt vermiş değil.







