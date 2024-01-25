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Dünya

Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Silah konusunda onlara yetişemeyiz

Yunanistan'da emekli Koramiral Konidaris, katıldığı bir radyo programında "Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz" ifadelerini kullandı. Konidaris, Yunanistan'ın Ege'de çatışma kabiliyetine dair "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok" diye konuştu.

21:25 - 25/01/2024 Perşembe
AA
Yunanistan'da emekli koramiral, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceklerini söyledi.
Yunanistan'da emekli koramiral, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceklerini söyledi.

Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris katıldığı bir radyo programında bir soru üzerine Yunan donanması ile Türk donanmasını kıyasladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceğini vurgulayan Konidaris, "Biz hep şu cümlenin arkasına gizleniyoruz. Bizim personel avantajımız var. Ancak, biz 30-40 yıllık gemilere sahipken, diğer taraf 5-7 yıllık gemilerde daha yeni teknoloji ve silah gücüne sahip olunca personel avantajımız yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.


Gazetecinin, Ege'de çatışma kabiliyetine sahip olup olmadıkları sorusuna ise Konidaris
, "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok. Herkes sıcak bir çatışmanın bir iki saat süreceğini ve ABD'nin müdahale edeceğini söylüyor. Eğer sıcak çatışma ABD'de gece yarısı olduğu bir zamanda meydana gelirse ne olacak?"
şeklinde cevap verdi.

Konidaris ayrıca, Türkiye'nin Libya ve Arnavutluk gibi ülkelerle ilişkilerine de işaret ederek, Yunanistan'ın sadece Türkiye'nin karşısındaki adalarda değil, her yerde hazırda bekletilen güce sahip olması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin savunma sanayisini kıskanan Yunanistan'dan peş peşe itiraflar: En az 10 yıla ihtiyacımız var
Türkiye'nin savunma sanayisini kıskanan Yunanistan'dan peş peşe itiraflar: En az 10 yıla ihtiyacımız var

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias dün Yunan basınına verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti. Yunanistan'dan bu konuda itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi. Silahlanma konusunda Türkiye ile aralarında oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldıklarını ifade eden Sirigos, "Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur." dedi.



#Yunanistan
#Silahlanma
#Türkiye
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