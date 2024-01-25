Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Silah konusunda onlara yetişemeyiz

, "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok. Herkes sıcak bir çatışmanın bir iki saat süreceğini ve ABD'nin müdahale edeceğini söylüyor. Eğer sıcak çatışma ABD'de gece yarısı olduğu bir zamanda meydana gelirse ne olacak?"