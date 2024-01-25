Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Silah konusunda onlara yetişemeyiz

Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris katıldığı bir radyo programında bir soru üzerine Yunan donanması ile Türk donanmasını kıyasladı.
Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceğini vurgulayan Konidaris, "Biz hep şu cümlenin arkasına gizleniyoruz. Bizim personel avantajımız var. Ancak, biz 30-40 yıllık gemilere sahipken, diğer taraf 5-7 yıllık gemilerde daha yeni teknoloji ve silah gücüne sahip olunca personel avantajımız yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.
Konidaris ayrıca, Türkiye'nin Libya ve Arnavutluk gibi ülkelerle ilişkilerine de işaret ederek, Yunanistan'ın sadece Türkiye'nin karşısındaki adalarda değil, her yerde hazırda bekletilen güce sahip olması gerektiğini savundu.