Dünya Yunanistandan insanlık dışı muamele Midillide düzensiz göçmenler darp edildi
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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Midilli'de düzensiz göçmenler darp edildi

Yunanistan'da Midilli Adası'nda üç düzensiz göçmenin kimliği bilinmeyen kişilerce darbedilmiş ve elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistandan insanlık dışı muamele: Midillide düzensiz göçmenler darp edildi
Midilli'de düzensiz göçmenler darbedildi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden yapılan açıklamada, 20 Ekim'de acil durum yardım talebiyle çağrılan doktorların, bir tepedeki olay yerine vardıklarında 22 düzensiz göçmenle karşılaştığı, göçmenlerden üçünün elleri plastik kelepçeyle bağlı, diğer dördünün yaralı olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre, kendilerini doktor olarak tanıtan birkaç kişilik grup bazı göçmenlere saldırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar durumu polise haber verirken yaralılar hastaneye götürüldü.

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