Dünya Yunanistandan skandal karar İyon Denizinde kara sularını 12 mile çıkarıyorlar
AVRUPA

Yunanistan'dan skandal karar: İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarıyorlar

Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararnamenin Yunan Danıştay Mahkemesince onaylandığı bildirildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, daha önce yaptığı açıklamada Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi’nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.

  • Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Miçotakis duyurmştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir süre önce Parlamento’da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi’nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

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Yunanistan için 'tarihsel ve siyasi öneme sahip'

Yunanistan’ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti. Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

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