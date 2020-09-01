Yunanistan'dan tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz’de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı. 46 yıldır kapalı durumda olan Maraş'ın açılma hamlesinden rahatsızlık duyan Rum Kesimi'nin ardından son dönemlerde provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan da harekete geçti.

DÜNYA Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş adımı Rum lideri çıldırttı

YUNANİSTAN ABD'YE SIĞINDI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçilerinin arkasına sığınmaya alışıyor.

ABD'ye gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın en önemli gündemlerinden birinin Kapalı Maraş'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslar olacağı kaydedildi. Cuma günü New York'ta görüşmeler yapacak olan Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.

FOTOĞRAF 15 Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor. Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor. Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor. KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor Maraş emniyet bölük komutanlığı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay. Ada doğusundaki Gazimagosa, 1974’ün 13 Ağustos’unda, Kıbrıs Harekâtı’nın ikinci safhasında Türk askerince ele geçirilmiş ve buradaki Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılarak askeri yasak bölge ilan edilmişti. O tarihten beri bölgenin güvenliğini Mehmetçik ve az sayıda BM askeri sağlıyor. BM’ye ait bir adet bina bulunan Maraş’ta TSK’nın kullanımında 6 adet orduevi binası var. Orduevlerinin bulunduğu sahil asker ailelerinin, buranın hemen ötesinde bulunan ve kapalı bölge sınırları dışından yol açılan Derinya Plajı ise kontrollü olarak halkın kullanımına açık. Buraya ancak kimlik kontrolü sonrası girebiliyorsunuz. Kimliğiniz yoksa buraya girmeniz yasak. Bunca zorluğa rağmen Maraş sahillerinin mavilikleri turistleri kendine çekiyor. . KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

RUM KESİMİ BÜYÜKELÇİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Güvenlik Konseyi beş daimi ülkenin Güney Kıbrıs büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaların durdurulması için büyükelçilerden destek istedi. Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftaya Ada’ya gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi.

GÜNDEM 'Hayalet Şehir' için tarihi adım: Kapalı şehrin açılması için çalışmalar başlıyor

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN MARAŞ MESAJI

Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş’taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa’nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi. Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.