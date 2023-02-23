Yunanistan'dan Türkiye mesajı: Her zaman hazırız

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Yunanistan'ın "Türkiye ile Güven Artırıcı Önlemler" diyaloğu için hazır olduğunu kaydetti.
- Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için her zaman hazır olduğunu aktaran Panayotopulos"Güven Artırıcı Önlemler diyaloğu için bir tarih belirlenebilirse ki yakın bir tarihte bunu bekleyebiliriz. Yunanistan görüşmeye her zaman hazırdır"diye konuştu.
Bakan Panayotopulos, F-35 satın alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunduklarını belirterek, cevabı ilkbaharda beklediklerini ifade etti. Bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini dile getiren Panayotopulos, nisan-mayıs aylarında beklenen cevabın ardından, teknik ve özel şartlar için görüşmelerin başlayacağını kaydetti.
F-35 takvimi
Bakan Panayotopulos, F-35 satın alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunduklarını belirterek, cevabı ilkbaharda beklediklerini ifade etti. Bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini dile getiren Panayotopulos, nisan-mayıs aylarında beklenen cevabın ardından, teknik ve özel şartlar için görüşmelerin başlayacağını kaydetti.
- Panayotopulos, F-35'lerin Yunanistan'a teslim edilmesinin 5. nesil araçlar olması nedeniyle gecikebileceğini, Hava Kuvvetlerine ait üslerdeki altyapının da uçaklara uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilk teslimat tarihi için 2028 öngörüsünde bulundu.
Ukrayna'ya s-300
Yunanistan'dan Ukrayna'ya S-300 gönderilmesine ilişkin bir talep olduğunu hatırlatan Panayotopulos, Yunanistan'ın kendi savunma sistemini zayıflatmamak adına bu teklife şimdilik sıcak bakmadığını sözlerine ekledi.