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Dünya Yunanistandan Türkiyeye yaptırım şantajı AB Zirvesinde ortak açıklamayı kabul etmeyecek
AVRUPA

Yunanistan'dan 'Türkiye'ye yaptırım' şantajı: AB Zirvesi'nde ortak açıklamayı kabul etmeyecek

Yunanistan, 10 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin ana gündemini 'Türkiye'ye yaptırım' olarak belirlenmesini istiyor. Atina, Türkiye'ye yaptırım yolu açılmaması halinde zirvede hiçbir ortak açıklamayı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi, yeniden Avrupa Birliği liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak.

Yunanistan son zirvede başarılı olamadı ancak Fransa ve Güney Kıbrıs'ın desteğiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için AB üyesi ülkelere şantaj uygulamaya başladı.

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Yunanistan heyeti NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısına katılmadı

ATİNA'NIN TEK GÜNDEMİ TÜRKİYE

Atina, Türkiye'ye yaptırım yolu açılmaması halinde 'hiçbir ortak açıklamayı' kabul etmeme kararı aldı.

  • AB zirvesi, farklı üyelerin farklı konularla ilgili veto tehditleri nedeniyle başarısız olma riski taşıyor.

YAPTIRIMA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER VAR

Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olan ülkeler 'yaptırım' çağrılarına sıcak bakmıyor. İspanya, Macaristan, Malta ve Almanya gibi ülkeler bugüne kadar Yunanistan'ın yaptırım çağrılarını reddetti.

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