Yunanistan'dan 'Türkiye'ye yaptırım' şantajı: AB Zirvesi'nde ortak açıklamayı kabul etmeyecek

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi, yeniden Avrupa Birliği liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak.
Yunanistan son zirvede başarılı olamadı ancak Fransa ve Güney Kıbrıs'ın desteğiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için AB üyesi ülkelere şantaj uygulamaya başladı.
ATİNA'NIN TEK GÜNDEMİ TÜRKİYE
Atina, Türkiye'ye yaptırım yolu açılmaması halinde 'hiçbir ortak açıklamayı' kabul etmeme kararı aldı.
- AB zirvesi, farklı üyelerin farklı konularla ilgili veto tehditleri nedeniyle başarısız olma riski taşıyor.
YAPTIRIMA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER VAR
Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olan ülkeler 'yaptırım' çağrılarına sıcak bakmıyor. İspanya, Macaristan, Malta ve Almanya gibi ülkeler bugüne kadar Yunanistan'ın yaptırım çağrılarını reddetti.