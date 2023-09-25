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Dünya

Yunanistan'ı bu kez de 'Elias' vuracak: Kötü hava akımı ülkeyi etkisi altına alıyor

Yunanistan'ın sağanak ve doluya neden olan yeni bir kötü hava akımının etkisine girdiği bildirildi. Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.

19:25 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Yunanistan'da eylül ayında meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da eylül ayında meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Makedonya bölgesinde başlayan şiddetli yağışların ilerleyen saatlerde ülkenin batı, orta ve güney kesimlerine ilerleyerek şiddetini artıracağı kaydedildi.

Birçok bölge etkilenecek

Açıklamada, eylül başında 750 bin dönümün üzerinde alanı sular altında bırakan sel felaketinin yaşandığı Tesalya bölgesi ile ülkenin orta kesimi ve Mora Yarımadası'nın kuzeyinin de yoğun bir yağışla karşılaşacağı tahminine yer verildi.

Heyelan riski yüksek

Uzmanların "Elias" adını verdiği yeni kötü hava akımı nedeniyle heyelan riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.

Mora Yarımadasının kuzeyinde ve Korint civarında ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle bazı tren seferleri de iptal edildi.




#Yunanistan
#Elias
#Mora Yarımadası
#Hava durumu
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