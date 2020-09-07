Yunanistan'ı korku sardı: Ordu genişletiliyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile krizin derinleşmesi nedeniyle orduyu yeni silahlanma programlarıyla güçlendireceklerini ve savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

"NATO müttefiki Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusundaki gerilim düşmedikçe Yunanistan savunma sektörünü genişletecek" diyen Petsas, Yunanistan’ın silah satın almayı, askeri kadrosunu artırmayı ve savunma sanayisini geliştirmeyi planladığını belirtti.

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AYRINTILARI BAŞBAKAN AÇIKLAYACAK

Sputnik'in haberine göre Yunan ordusunun yenilenmesi planının ayrıntılarının Başbakan Kiriyakos Miçotakis tarafından cumartesi günü yapacağı yıllık ekonomik durum konuşmasında açıklanacağını duyuran hükümet sözcüsü, "Silahlı kuvvetlerimizin donanımını güçlendirmek için dost ülkelerle temas içindeyiz" dedi.

Petsas, "Egemenlik haklarımızı korumak için gereken her şeyi yapma kararlılığı içinde siyasi, diplomatik ve operasyonel hazır olma durumuyla karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Yunan hükümeti geçen hafta hem koronavirüs pandemisinin vurduğu işletmeleri desteklemek hem de askeri harcamalar için kaynak oluşturmak amacıyla 2.5 milyar euroluk devlet tahvili ihraç etti.

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SAVAŞ UÇAĞI ALIMI GÜNDEMDE

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre Atina'nın Fransa'dan en az 18 Rafale savaş uçağı ve bir fırkateyn alımı gündemde.

Petsas, Miçotakis'in perşembe günü Korsika'da düzenlenecek AB Akdeniz ülkeleri zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşeceğini duyurdu.

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