Yunanistan'ın nüfusu İstanbul'un yarısına denk olacak: ​Ülke yaşlanıyor

2011 yılından bu yana Yunanistan’da nüfuslu ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.

HOPEgenesis’in kurucusu ve başkanı doğum uzmanı jinekolog Stefanos Handakos Yunanistan Amerikan Koleji’nin Kamu Sağlı Enstitüsü’nde verdiği son konferansta ilginç iddialarda bulundu.

Handakos’a göre “tutucu bir senaryoya göre 2050 yılında Yunanistan’ın nüfusu 8 milyon kişiye düşecek”.

Ülkenin demografi sorununa vurgu yapılan konferansta, soruna çözümler arandı.

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Kadınların ilk kez anne yaşı 30'a çıktı

Anneliğin, aile kurumunun ve doğurganlığın desteklenmesine yönelik politikalarda Yunanistan’ın son sıralarda yer aldığına dikkat çekilirken, çiftlere çocuk dünyaya getirecek elverişli ortamın yaratılması hedefinin konması gerekliliğinin altı çizildi.

Yunanistan’da 2008 yılında kadınların ilk kez anne yaşı olma ortalaması 28,8 olarak hesaplanırken, 2016 yılında bu ortalamanın 30,3’e çıktığı görülüyor.

Azınlıkça’nın aktardığına göre nüfusun ciddi yaşlanma sorunuyla da karşı karşıya kalacağına dikkat çekilen konferansta, 2050 yılında ülke nüfusunun yüzde 36’sının 65 yaş üzerinde olacağı belirtiliyor.