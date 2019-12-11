Dünya Yunanistanın nüfusu İstanbulun yarısına denk olacak Ülke yaşlanıyor
AVRUPA

Yunanistan'ın nüfusu İstanbul'un yarısına denk olacak: ​Ülke yaşlanıyor

Yunanistan'ın nüfusu İstanbul'un yarısına denk olacak: Ülke yaşlanıyor

1944 yılından sonra ilk kez 2011 yılında Yunanistan’da ölümler doğumlardan fazla çıktı. 2017 yılında ise 124.501 ölüme karşılık 88.553 yeni bebek dünyaya geldi.

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Araştırmalar, Yunanistan nüfusunun azaltığını söylüyor.
Araştırmalar, Yunanistan nüfusunun azaltığını söylüyor.

2011 yılından bu yana Yunanistan’da nüfuslu ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.

  • HOPEgenesis’in kurucusu ve başkanı doğum uzmanı jinekolog Stefanos Handakos Yunanistan Amerikan Koleji’nin Kamu Sağlı Enstitüsü’nde verdiği son konferansta ilginç iddialarda bulundu.

Handakos’a göre “tutucu bir senaryoya göre 2050 yılında Yunanistan’ın nüfusu 8 milyon kişiye düşecek”.

Ülkenin demografi sorununa vurgu yapılan konferansta, soruna çözümler arandı.

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi

Kadınların ilk kez anne yaşı 30'a çıktı

Anneliğin, aile kurumunun ve doğurganlığın desteklenmesine yönelik politikalarda Yunanistan’ın son sıralarda yer aldığına dikkat çekilirken, çiftlere çocuk dünyaya getirecek elverişli ortamın yaratılması hedefinin konması gerekliliğinin altı çizildi.

Yunanistan’da 2008 yılında kadınların ilk kez anne yaşı olma ortalaması 28,8 olarak hesaplanırken, 2016 yılında bu ortalamanın 30,3’e çıktığı görülüyor.

Azınlıkça’nın aktardığına göre nüfusun ciddi yaşlanma sorunuyla da karşı karşıya kalacağına dikkat çekilen konferansta, 2050 yılında ülke nüfusunun yüzde 36’sının 65 yaş üzerinde olacağı belirtiliyor.

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