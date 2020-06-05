Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

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Dikkat çok riskli: Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 10 yanlış

Fazla kilolu olmak, ağır yük kaldırmak veya ters hareket yapmak… Bu tür etkenlerle diskleri bir arada tutan bağ dokusunda oluşan gevşeme ve yırtılmalar nedeniyle disk omurilik kanalına doğru yer değiştiriyor. Bu diskin sinire bası yapması sonucunda bel bölgesi başta olmak üzere bacak ve kalçalarda şiddetli ağrıya neden olabilen tabloya da ‘bel fıtığı’ adı veriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu bel fıtığında erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, “Bel fıtığı dikkate alınmazsa veya bilimsel olmayan, yanlış yöntemlerle zaman kaybedilirse önce ilgili kas grubunda güçte azalma, sonrasında ise tam felç gelişebiliyor” dedi.