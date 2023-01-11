Yunanistan'ın son Kralı Konstantinos öldü

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIFloros bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız! ifadelerini kullandı.