Dünya Yunanistanın son Kralı Konstantinos öldü
AVRUPA

Yunanistan'ın son Kralı Konstantinos öldü

Yunanistan'ın son Kralı ikinci Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti. Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın son Kralı Konstantinos öldü
Yunanistan'ın son Kralı ikinci Konstantinos

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde Kovid-19'la da mücadele eden Konstantinos, dün akşam yaşamını yitirdi.

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı.

Yurt dışına çıkmıştı

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.

Yunanistan'ın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın son kralı Constantine felç geçirerek hastaneye kaldırıldı

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Sakız Adası provokasyonu
FOTOĞRAF 7
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege Adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Aydının Kuşadası ilçesine sadece 2 mil uzaklıktaki Sakız Adasını ziyaret eden Floros buradaki kara ve deniz askeri birliklerinde denetlemelerde bulundu.
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ASKERİ BİRLİKLERİ DENETLEDİFloros, adada bulunan 96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı (ADTE) Komutanlığına bağlı askeri birlikleri ve karakolları ziyaret etti. GEETHA Başkanına Florosa, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis eşlik ettiği belirtildi.
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General Konstantinos Florosun bu sabah saat 11.00de Sakız Adası Belediye Başkanı Stamatis Karmancis ve ardından Vali Yardımcısı Pantelis Vrulis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIFloros bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız! ifadelerini kullandı.
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Florosun Sakız Adasındaki Panagia ve Psarron Mevkiindeki Askeri Gözetleme Kulelerinin bulunduğu yerde Kuşadasını gören bölgede silahlı askerlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Sakız Adası provokasyonu
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege adaları ziyaretlerini Sakız Adası'nda sürdürdü. Floros, askeri birlikleri denetleyerek, "Adalardaki vatandaşlarımız rahat olabilir çünkü sizler buradasınız" dedi.
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