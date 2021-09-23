Dünya Yunanistanın Türkevi hazımsızlığı Miçotakis de Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti
AVRUPA

Yunanistan'ın 'Türkevi' hazımsızlığı: Miçotakis de Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti

Υunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti. Daha önce de Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Elpidoforos ile görüşmekten vazgeçmişti.

Haber Merkezi AA
Yunanistanın Türkevi hazımsızlığı: Miçotakis de Amerika Başpiskoposu ile görüşmesini iptal etti
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos, Türkevi'nin açılış törenine katıldı

Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.

Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis’in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

YUNANİSTAN AÇILIŞA KATILMASINI HAZMEDEMEDİ

Başpiskopos Elpidoforos’un, Miçotakis’e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos’un, New York’taki Türkevi’nin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina’da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.

İkonomu, yaptığı açıklamada “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor.” diye konuşmuştu.

RUM TARAFI DA GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Başpiskopos Elpidophoros açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmiş, mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

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