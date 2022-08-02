Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti: Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.İhbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı DÜNYA Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı