Dünya Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı
AVRUPA

Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti: Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti: Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
DÜNYA
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

Tartışmaların
odağındaki ada: Tayvan

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.
Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

​Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.