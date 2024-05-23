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Yüzlerce İsrailli esir takası anlaşması ve Netanyahu'yu protesto için Kudüs'teki başbakanlık ofisinde toplandı

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti. Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.

07:48 - 23/05/2024 Thursday
AA
Yüzlerce İsrailli Netanyahu'yu protesto için Kudüs'teki başbakanlık ofisi önünde gösteri düzenledi
Yüzlerce İsrailli Netanyahu'yu protesto için Kudüs'teki başbakanlık ofisi önünde gösteri düzenledi

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Gazze Kasabı Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.


Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin bitişiğindeki Nahal Oz Yahudi yerleşim birimindeki bir askeri üsten İsrailli kadın askerleri esir aldığını gösterdiği iddia edilen bir videonun yayınlanmasının ardından İsrail'in birçok şehrinde de gösteriler başladı.


Haaretz gazetesinin haberinde, Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kabine toplantısı öncesinde esirlerin aileleriyle görüştüğü, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun ise onların görüşme taleplerini kabul etmediği belirtildi.


Haberde, yüzlerce kişinin, esir takası anlaşması yapılarak İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması talebiyle Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde gösteri yaparak trafiği kapattığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosunun haberinde de yaklaşık 100 göstericinin Netanyahu'nun ofisinin girişini kapattığı bildirildi.

Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.


Tel Aviv'de ise protestocular kuzeye giden Ayalon Otoyolu'nu kapatarak hükümetin görevden alınmasını ve derhal erken seçim yapılmasını talep etti.

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas hareketiyle yapılan dolaylı müzakerelerde uzlaşmazlık göstererek esir takası anlaşmasını engellemekle suçluyor.

Hamas: Video kırpılmış ve üzerinde oynanmıştır

Videonun İsrail medyasına nasıl ulaştığı bilinmiyor ancak Kanal 12 televizyonu, videonun kadın askerlerin ailelerinin onayı alındıktan sonra yayınlandığını belirtirken, İsrail gazeteleri ise videoyu yayınlayanların esirlerin aileleri olduğunu aktardı.


Hamas, iddia edilen videoya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail medyasında dolaşan videonun kırpılmış ve üzerinde oynanmış bir video olduğunu, içeriğinin gerçekliğinin doğrulanamayacağını belirtti.


Açıklamada, bu videonun böyle bir zamanda yayınlanmasının, İsrail'in, birden fazla forum ve medya araştırması yoluyla yanlışlığı kanıtlanan uydurma anlatıları yayınlayarak Filistin halkının yiğit direnişinin imajını çarpıtmaya yönelik başarısız girişimleri bağlamında gerçekleştiği kaydedildi.

Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar sürüyor

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi. İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi. İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabine üyelerini, "yalan söylemek" ve "esirleri geri getirecek anlaşmaya engel olmakla" suçladı. Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.



#İsrail
#esir takası
#gösteri
#Binyamin Netanyahu
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