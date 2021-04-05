Dünya Zapta 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Zapta 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

KARARLILIKLA SÜRECEK

"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

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NATO tatbikatı 'STEADFAST DEFENDER 2021'den yeni görüntüler
OYNAT 01:02
NATO tatbikatı 'STEADFAST DEFENDER 2021'den yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası görüntülerini paylaştı. MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, 'STEADFAST DEFENDER 21 Tatbikatı Alarm Safhasında, VJTF21 birliklerimiz deniz ve hava limanlarına intikal ederek yükleme eğitimlerini yapmış ve kışlalarına geri intikal etmiştir. Tatbikatın Yığınaklanma Safhasına katılacak birliklerimiz Mayıs ayında Romanya'ya intikal edecektir' dedi.


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