Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
KARARLILIKLA SÜRECEK
"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/17Q78su8se
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/17Q78su8se— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021