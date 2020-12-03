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Dünya Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem Hamile numarası yapıp karnındaki karpuzun içine uyuşturucu koydu
AMERİKA

Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem: Hamile numarası yapıp karnındaki karpuzun içine uyuşturucu koydu

Brezilya’da uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi 'şeytanın aklına gelmez' dedirtti. Karnına karpuz koyarak hamile numarası yapan bir kadın, polis ekiplerinden kaçamadı. Karpuz kabuğu içerisinde 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Kaçakçıların yöntemi 'pes' dedirtti.
Kaçakçıların yöntemi 'pes' dedirtti.

Sao Paulo kentinde uyuşturucu tacirliği yapan hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirci kadının ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı. Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Her seferinde 100 dolar ödendi

Öte yandan, Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacircisinin polis ifadesinde uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

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