Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem: Hamile numarası yapıp karnındaki karpuzun içine uyuşturucu koydu

Hayat

Elazığ'ın 'Mahmut Hoca'sı: Pandemide idari izinli ama engelli öğrencilere ders veriyor

Elazığ’da 13 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye ile hayatını sürdüren ve azmiyle en büyük hayalini gerçekleştirerek sınıf öğretmeni olan Mahmut Ataş, idari izinli olmasın rağmen her fırsatta okula giderek engeli bulunan öğrencilerine hem canlı ders veriyor hem de materyaller hazırlayarak evlerine ulaştırıyor.