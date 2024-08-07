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Dünya

Zehirlenerek can verdiler: Nijerya'da 'amala' yiyen 6 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde 6 kişi, gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

10:34 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Zehirlenenlerden 6'sı evde hayatını kaybetti.
Zehirlenenlerden 6'sı evde hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Anyoke bölgesinde bir evde, yerel yemek olan "amala" tüketen kişiler zehirlendi. Zehirlenenlerden 6'sı evde hayatını kaybetti.


Kogi Eyaleti Sağlık Komiseri AbdulAzzez Adams Adeiza, yaptığı açıklamada, evdeki diğer 2 kişinin kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirtti.


Olayı soruşturmak için sağlık komitesi kurulduğunu kaydeden Adeiza, incelenmek üzere yemek örneklerinin alındığını söyledi.

Amala Nedir?

Amala, Nijerya'nın güneybatı kesiminde, özellikle Yoruba kabilesi arasında popüler olan geleneksel bir Nijerya mutfağıdır. Yam unundan yapılan bir kırlangıç ​​türüdür ve genellikle Ewedu, gbegiri, Okro çorbası, Egusi çorbası, efo riro ve Ogbono çorbası, obe ata gibi çorba güveçleriyle servis edilir.


Nijerya'da Amala sadece yiyecek değil; kültürel bir kimliktir. Yoruba kabilesinin bir sembolüdür ve genellikle düğünler ve cenazeler gibi önemli etkinliklerde servis edilir. Her zaman favori bir yemektir ve çoğu yerel restoranın menüsünde sürekli yer alır ve ayrıca ailelerin birlikte tadını çıkarması için yaygın bir yemektir.


Amala, dövülmüş yam, eba veya fufu ile karşılaştırıldığında hafif bir kırlangıçtır. Bunun nedeni, amala'nın güneşte kurutulmuş (susuzlaştırılmış) yamdan yapılan yam unundan yapılmasıdır. Yam nişasta bakımından zengin olsa da, nişastanın çoğu kurutma işlemi sırasında kaybolur. Bu, amala'yı çok daha hafif bir yutma yemeği yapar.


Amala'nın dokusu yumuşak, pürüzsüz ve hafif elastiktir ve belirgin bir topraksı tada sahiptir. Belirgin topraksı tadı, çorba veya güveçlerle servis edilmeden tek başına yenememesine neden olur.

#Nijerya
#Zehirlenme
#Besin Zehirlenmesi
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