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Dünya Zelenksiy Tahliyeler için Türkiye ile görüşüyoruz
AVRUPA

Zelenksiy: Tahliyeler için Türkiye ile görüşüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani durumun kritik aşamaya geldiği Rus işgali altındaki Mariupol şehrinden siviller ile askerlerin tahliyesi konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenksiy: Tahliyeler için Türkiye ile görüşüyoruz
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenskiy, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol’den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Zelenskiy, “Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

Öte yandan Rusya’da zorunlu askere davet alan genç çocukların ailelerini uyaran Zelenskiy, “Bu, geleneksel görünen ama yine de normalden farklı olan bir zorunlu askere çağırma olacak. Bu yıl askere gelenler bize karşı savaşa gönderilebilir. Bu nedenle, bu birçok genç erkek için garantili ölüm demektir." ifadesini kullandı.

"RUSYA KIRIM'DA İNSANLARI ASKERE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Zelenskiy, Rusya’nın özellikle Kırım’da insanları askere almaya çalıştığının altını çizerek, bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Bu vesile ile Kırım’a seslenen Zelenskiy, "Bunu sabote edin. Emirlere uymayın. Eğer işe yaramazsa ilk fırsatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olun. Her şeyi anlayacağız." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus askerlerinin kuzey eyaletlerden çekilmeye başladığını ancak doğu bölgesinde yoğunlaşarak yeni güçlü saldırılara hazırlandığını da ifade etti.

Ukrayna Müslümanlarını mübarek ramazan ayı dolayısıyla tebrik eden Zelenskiy, "Bu ay samimi dualar, karşılıklı bağışlama ve hayır işlerini temsil eder." dedi.

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