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Dünya

Zelenski açıkladı: Rusya'ya ait Su-25 uçağı düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde Ukrayna askerlerinin Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş jetini düşürdüğünü duyurdu.

10:26 - 12/05/2024 Pazar
DHA
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesi, 110'uncu Mekanize Tugayı. Bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdüğünüz için teşekkür ederiz” dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise “110'uncu Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü” ifadelerini kullandı.


Mayıs ayının ilk haftasında da Zelenski, Rus Su-25 uçağı düşürüldüğünü duyurmuştu. Zelenski, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110'uncu Mekanize Tugayı askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” demişti.





#Volodimir Zelenski
#Donetsk
#Su-25 uçağı
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