Zelenski: Hiç kimse bize Rusya ile oturup konuşmamız için baskı yapmıyor

Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin, Kiev yönetimine savaşı sona erdirme konusunda çağrıda bulunduğu belirtiliyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batılı ülkelerin Rusya ile barış görüşmelerine başlaması için Kiev'e baskı yaptığına dair söylentileri reddetti.





Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile savaşının "çıkmaza" girdiğini kabul etmezken, Batı'nın barış görüşmeleri için lobi faaliyetleri yürüttüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlattı.





Zelenski: İnsanlar yoruldu ama çıkmazda değiliz





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, "Zaman geçti, insanlar yoruldu. Ancak bu bir çıkmaz değil." dedi.





"Kimse bize baskı yapmıyor"





Zelenski, "Ortaklarımızdan hiç kimse bize Rusya ile oturup konuşmamız ve ona bir şeyler vermemiz konusunda baskı yapmıyor." ifadelerini kullandı.





Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni, The Economist'e verdiği demeçte şöyle demişti:





Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, teknolojiyle bizi çıkmaza sokacak düzeye ulaştık. Büyük olasılıkla derin değişimler olmayacak.





"Birçok dönüm noktasına ulaştınız"





Von der Leyen ise Zelenski'ye hitaben, "Birçok dönüm noktasına ulaştınız." dedi ve ekledi:





Adalet sisteminizi reforme ettiniz. Oligarkların hakimiyetini frenlediniz. Kara para aklamayla mücadele ve çok daha fazlası...





Bir varoluş savaşı verdiğinizi ve aynı zamanda ülkenizde derin reformlar yaptığınızı asla unutmamalıyız.





Macaristan ve Slovakya direniyor





The Guardian'ın aktardığına göre, hemen hemen tüm AB üye ülkeleri, Kiev'e daha fazla uzun vadeli yardım yapılmasını desteklerken, yalnızca Macaristan ve Slovakya buna direniyor.







