Zelenski Kırım Tatar Türkü Rustem Umerov’u Ukrayna Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını, Reznikov’un yerine Kırım Tatar Türkü olan Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov’un getirileceğini açıkladı.









Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını duyurdu. Zelenski, “Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov’un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum” dedi.





Kırım Tatar Türkü eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022’den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov’un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

Rüstem Umerov kimdir?





1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.





Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun danışmanı olan Umerov, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlık ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevini üstlendi.





Devlet Başkanı'na bağlı Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu Danışma Konseyi Komiseri Umerov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alıyor.







