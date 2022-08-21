Dünya Zelenskiden Kırım açıklaması Ukrayna geri dönüyor
AVRUPA

Zelenski’den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Kırım’daki havanın değiştiğini, ilhakının geçici olduğunu söyleyerek, “Ukrayna geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski’den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor
Foto: DHA.

Ukrayna-Rusya savaşı 179’uncu gününde devam ederken, Kırım’da son günlerde patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım’daki havanın değiştiğini belirterek, “Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım'ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna'nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz” dedi.

  • Ukrayna’nın ‘yenilmez’ olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, “Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti” dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VURGUSU

Zelenski, 24 Ağustos’ta Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü’nü hatırlattı. Zelenski, “Bu hafta Rusya'nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız. Düşmanımız böyle bir düşman” dedi.

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