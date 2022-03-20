Dünya Zelenskiden yeni sıkıyönetim kararları Ukraynadaki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi
AVRUPA

Zelenski'den yeni sıkıyönetim kararları: Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiden yeni sıkıyönetim kararları: Ukraynadaki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi
Vladimir Zelenski

Yayımladığı görüntülü mesajında Ukraynalılara seslenen Zelenski, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez." dedi.

PARTİLERİN FAALİYETLERİ SIKIYÖNETİM DÖNEMİNDE ASKIYA ALINDI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenski, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

RUS YANLI PARTİ İDDİASI

Zelenski, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

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