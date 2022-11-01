Zelenskiy Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Köln Birliği ile CHP Düsseldorf ve Çevresi Birliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Almanya'da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti. Başarır konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken, 'Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı' ifadesini kullandı.