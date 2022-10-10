Dünya Zelenskiy Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar
AVRUPA

Zelenskiy: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar
Zelenskiy

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar
DÜNYA
Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar

"Bizi yok etmeye çalışıyorlar"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" dedi.

Zelenskiy, "Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

Rus saldırıları sonrası Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı
OYNAT 00:18
Rus saldırıları sonrası Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki seyir füzeleriyle yapılan saldırılar sonrası Ukraynalı siviller metro istasyonlarına sığındı.

Rusya sabah saatlerinde Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu: Bir füze çocuk parkına düştü
OYNAT 00:25
Rusya sabah saatlerinde Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu: Bir füze çocuk parkına düştü
Rus kuvvetleri sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Seyir füzeleriyle yapılan saldırı anı cep telefonu kamerasına anbean yansırken füzelerden biri çocuk parkına düştü.

BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
OYNAT 00:17
BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kiev'deki ofisini vurdu. O anlarda bölgeden gelişmeleri aktaran BBC muhabiri, canlı yayını terk ederek uzaklaştı.


Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Kızıldeniz'den geldi: Keşif dalışında ilk defa görüldü.
Kievde art arda patlamalar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

​Zelenskiy'den saldırı sonrası ilk açıklama: Sığınaklardan çıkmayın.

​Ağustos'ta işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 oldu.

MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a operasyon.

​PKK yandaşları 'polis şiddeti' diye yaymıştı.

​Uçakların teslimatı durdurulmuştu

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.