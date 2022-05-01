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Dünya Zelenskiy Bugüne kadar 350 bin sivil tahliye koridorları üzerinden kurtarıldı
AVRUPA

Zelenskiy: Bugüne kadar 350 bin sivil tahliye koridorları üzerinden kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından beri 350 binden fazla sivilin tahliye koridorları üzerinden savaş alanlarından kurtarıldığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Bugüne kadar 350 bin sivil tahliye koridorları üzerinden kurtarıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Vladimir Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından bu yana insani koridorların düzenlenmesi sayesinde Rus tarafıyla yapılan müzakereler sonucunda 350 binden fazla kişinin savaş bölgelerinden tahliye edildiğini söyledi.

Zelenskiy, "İnsani koridorların organizasyonu, Rusya ile devam eden müzakere sürecinin unsurlarından biridir. Çok karmaşık. Yine de ne kadar zor olursa olsun, 350 binden fazla insanı savaş alanlarından kurtarmayı başardık" dedi.

  • Azovstal'dan insanların tahliyesinin Rus tarafıyla haftalarca süren müzakerelerin ardından organize edildiğini kaydeden Zelenskiy, yarın da tahliye için tüm koşulların sağlanacağını ve Mariupol’den yine insanların tahliye edileceğini umduğunu vurguladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinde askerlerin yanı sıra yüzlerce sivilin de bulunduğunu, oradaki durumun gerçek bir insani felaketin işareti haline geldiğini, su, yiyecek ve ilaçların tükendiğini ifade ederek Mariupol'de insani tahliye operasyonu kapsamında ilk iki günde Azovstal fabrikasındaki yüzden fazla kadın, çocuk ve yaşlının tahliye edildiğini belirtti.

Mariupol çevresindeki askeri durum ne olursa olsun, şehirde kalan her bir asker ve sivil için savaşacaklarını vurgulayan Vereşçuk, Mariupol’deki insanların tahliyesiyle ilgili operasyonların amaçlarına ulaşıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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