Zelenskiy Davos'ta dünyaya sitem etti: Burada tiranlık sizin demokrasi sürecinizden daha hızlı ilerliyor

Tüm salon ve Zelenskiy'nin ayağa kalktığı o anlarda bir dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmasına, Batı'nın tedarik ettiği silahların Rusya'nın saldırılarını önlediğini ifade ederek başlayan Zelenskiy, dünyayı karar alma sürecinde daha hızlı olmaya davet etti. Dünyanın iklim krizi, küresel güvenlik ve açlık gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Trajediler hayatın hızını geçiyor, tiranlık demokrasiyi geride bırakıyor" dedi. Yaşananlara hızlı tepki verilmesinin bir kez daha altını çizen Zelenskiy, dünyanın bir "zaman krizi" içerisi altında olduğunu da belirtti.