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Dünya

Zelenskiy duyurdu: Yeni savunma hatları inşa ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini söyledi. Ukrayna lideri, inşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyor.

10:04 - 12/03/2024 Salı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarına karşı önlemlerini artırıyor.


Son dönemde bazı noktaları kaybeden Ukrayna, Batı'dan yavaşlayan askeri tedarikin hızlandırılmasını istiyor.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy aldıkları önlemler kapsamında 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini bildirdi.


Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı toplantısı düzenlediğini, toplantıda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve diğer komutanların savaş alanındaki durum hakkında raporlarını dinlediğini belirtti.



Yeni savunma hatları inşa ediyorlar


Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin'den cephe ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:


Bir diğer önemli konu da tahkimat. Başbakan Denis Şmıgal'ın yeni savunma hatlarının inşa hızına ilişkin raporunu dinledim.


Uzunluk 2 bin kilometre: 3 şeritten oluşuyor


Ukrayna lideri, "İki bin kilometre uzunluğundaki 3 şeritten oluşan savunma hattı, büyük bir hedef ancak şu anki hız iyi." ifadelerini kullandı.


Zelenskiy, "İnşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyorum." diye ekledi.





#Ukrayna
#Avrupa
#Zelenskiy
26 dakika önce
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