Zelenskiy: Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek,

dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

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