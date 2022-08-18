Dünya Zelenskiy Erdoğanın ziyareti güçlü bir destek mesajı
AVRUPA

Zelenskiy: Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy: Erdoğanın ziyareti güçlü bir destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, “Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

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