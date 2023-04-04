Zelenskiy eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, “Dün, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen siyasetçiler, işadamları ve yardım kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle görüştüm. Bu tür ziyaretler ve toplantılar özgürlük ve demokrasi mücadelemizde Ukraynalılara verilen desteğin güçlü bir işaretidir. Amerika Birleşik Devletleri yanımızda duruyor ve ortak hedefler için bizimle birlikte mücadele ediyor. İki partinin desteğini, Beyaz Saray'ın desteğini hissediyoruz. Amerika'nın kapsamlı desteği bizim için çok önemli” dedi.