|
Reklam
Reklam
Dünya

Zelenskiy eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompeo ve beraberindeki heyetle başkent Kiev’de görüştü.

11:08 . 4/04/2023 Salı
DHA
Zelenskiy Pompeo ile görüştü

Zelenskiy Pompeo ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, “Dün, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen siyasetçiler, işadamları ve yardım kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle görüştüm. Bu tür ziyaretler ve toplantılar özgürlük ve demokrasi mücadelemizde Ukraynalılara verilen desteğin güçlü bir işaretidir. Amerika Birleşik Devletleri yanımızda duruyor ve ortak hedefler için bizimle birlikte mücadele ediyor. İki partinin desteğini, Beyaz Saray'ın desteğini hissediyoruz. Amerika'nın kapsamlı desteği bizim için çok önemli” dedi.

Mike Pompeo




#Volodimir Zelenski
#ukrayna
#Mike Pompeo
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.