Zelenskiy G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay verdiğini söyledi. Yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.