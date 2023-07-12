|
Dünya

Zelenskiy: Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz

NATO Liderler Zirvesi, Vilnius’ta ikinci gününde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile devam ediyor. Zirveye ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katılıyor. Bugünkü oturum öncesinde kapı önünde basına açıklama yapan Zelenskiy, Gündeminde öncelikli üç soru olduğunu söyleyerek "Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz" ifadelerini kullandı.

11:11 . 12/07/2023 Çarşamba
IHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” dedi. NATO Liderler Zirvesi, Vilnius’ta ikinci gününde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile devam ediyor. Zirveye ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katılıyor. Bugünkü oturum öncesinde kapı önünde basına açıklama yapan Zelenskiy, “Gündemimizde öncelikli üç soru var. Birincisi ordunun desteklenmesi için silah yardımı, diğeri NATO’ya davet ve herkesle aynı fikirde olmak istiyoruz. Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz. Tüm bunları ortaklarımızla görüşeceğiz. Üçüncü olarak bugün NATO yolunda Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışacağız” dedi.



#Vladimir Zelenskiy
#NATO Liderler Zirvesi
#Vilnius
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanı tedavisini anlattı: Aşırı terleme sorun olmaktan çıkıyor