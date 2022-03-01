Dünya Zelenskiy imzayı attı Yabancı gönüllü savaşçılara Ukraynaya vizesiz giriş imkanı getirildi
AVRUPA

Zelenskiy imzayı attı: Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy imzayı attı: Yabancı gönüllü savaşçılara Ukraynaya vizesiz giriş imkanı getirildi
Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişi sağlanacak.

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

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