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Dünya

Zelenskiy kendisini eleştiren Londra Büyükelçisi'ni görevden aldı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki 'minnettar' olma atışması Londra Büyükelçisi'ni görevinden etti. Zelenskiy, Wallace'a cevabını eleştiren Ukrayna'nın Londra büyükelçisini görevden aldı.

16:12 . 21/07/2023 Cuma
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski - Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski - Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaiko'yu görevden aldı.


Büyükelçi görevden alınmadan önce Sky News'te Zelenskiy'i eleştirmişti.


Prystaiko, Zelenskiy'nin İngiltere Savunma Bakanı'na teşekkür etmesi yanıtında "alaycılık" ve bunun "sağlıksız" olduğunu düşündüğünü söylemişti.


Prystaiko, 20 Temmuz 2020'den bu yana Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.


Görevden alma için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.




#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Londra
1 saat önce
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