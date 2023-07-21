Zelenskiy kendisini eleştiren Londra Büyükelçisi'ni görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski - Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaiko'yu görevden aldı.
Büyükelçi görevden alınmadan önce Sky News'te Zelenskiy'i eleştirmişti.
Prystaiko, Zelenskiy'nin İngiltere Savunma Bakanı'na teşekkür etmesi yanıtında "alaycılık" ve bunun "sağlıksız" olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Prystaiko, 20 Temmuz 2020'den bu yana Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.
Görevden alma için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.