'Zelenskiy öldürülürse ne olacak?' sorusuna ABD'den yanıt geldi: Ukraynalıların planı var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD basınına verdiği röportajda, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna üzerindeki uçuşa yasak bölge ve Polonya’dan Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan savaş uçakları hakkında konuşan Blinken, “Şu anda Polonyalı dostlarımızla, bu savaş uçaklarını Ukraynalılara vermeyi seçerlerse ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.B

Blinken, “NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkelerindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla her zaman olduğu gibi yakın bir şekilde çalışıyorum ve hep birlikte Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için adımlar atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin defalarca bunun son günleri olabileceğini söylediği hatırlatılan ve “Rusya onu öldürürse, sonucu ne olur?” sorusuna ise Blinken, “Zelenskiy’nin, gösterdiği liderlik dikkat çekicidir. Sadece bir gün önce arkadaşım ve meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna’daydım. Ukraynalıların, şu ya da bu şekilde hükümetin sürekliliği olarak adlandırdığımız şeyin olduğundan emin olmak için hakkında konuşamayacağım veya hiçbir ayrıntıya giremeyeceğim planları var” dedi.

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FOTOĞRAF 20 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Kuleba, bugün tüm dünyanın Ukrayna’nın yanında olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesindeki Rus ordusuna karşı yabancıların da savaşabilmeleri için fırsat yarattığını anımsatan Kuleba, “Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Bu sadece iyiliğin yanında savaşmak isteyenlerin istekleri.” ifadelerini kullandı. Kuleba, Ukrayna’yı savunmak için yabancılardan gelen toplam başvuru sayısının 20 bine yaklaştığını bildirdi. Bunun yanı sıra gelecek hafta Avrupa Birliği ile G7 ülkelerinden Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini kaydeden Kuleba, “Yaptırım baskısı sürdürülmeli. Önümüzdeki hafta yeni yaptırımlar kabul edilmelidir. Biz buna zorlayacağız.” diye konuştu. Kuleba, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine de değinerek, şunları kaydetti: “Yurt dışında yaşayan veya geçici olarak orada kalan her bir Ukraynalıyı, diaspora üyelerini ülkemizin AB’ye erken katılımını desteklemek için Birliğe üye tüm ülkelerde harekete geçmeye ve güçlü halk etkinlikleri düzenlemeye çağırıyorum.” Ruslara karşı savaşacaklar: 52 ülkeden 20 bin kişi geldi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 12. güne girilirken gönüllü savaşçıların Ukrayna'ya girişi de sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini, 20 bine yakın ise başvuru yapıldığını söyledi. BiP'te paylaş

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