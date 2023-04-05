Zelenskiy Polonya liderleriyle ikili ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasını görüşecek

Müller, Polonya ve Ukrayna'nın sürekli temas halinde olduğunu belirterek "Polonya, Ukrayna vatandaşları için bir sığınak yeri haline geldi. Polonyalılar dayanışma ve desteğin timsali haline geldi. Bugün Ukrayna'ya yardım etmek, ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli. Ukrayna'dan sonra Polonya dahil diğer Avrupa ülkeleri de Rusya'nın hedefi haline gelebilir." diye konuştu.

Zelenskiy'nin bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Polonya Başbakanı Morawiecki ile iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Varşova'nın rolünü görüşeceği bilgisini paylaşan Müller, şöyle devam etti: