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Dünya

Zelenskiy Polonya liderleriyle ikili ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasını görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik ilişkiler ile Ukrayna'nın yeniden inşasında Varşova'nın rolünü görüşeceği bildirildi.

12:23 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin yoğun güvenlik önlemleriyle Varşova'ya vardığını belirtti.

Müller, Polonya ve Ukrayna'nın sürekli temas halinde olduğunu belirterek "Polonya, Ukrayna vatandaşları için bir sığınak yeri haline geldi. Polonyalılar dayanışma ve desteğin timsali haline geldi. Bugün Ukrayna'ya yardım etmek, ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli. Ukrayna'dan sonra Polonya dahil diğer Avrupa ülkeleri de Rusya'nın hedefi haline gelebilir." diye konuştu.
Zelenskiy'nin bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Polonya Başbakanı Morawiecki ile iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Varşova'nın rolünü görüşeceği bilgisini paylaşan Müller, şöyle devam etti:

"Morawiecki, Zelenskiy ile Avrupa'nın özgürlük ve güvenliği mücadelesinde Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama olasılıklarını görüşecek. Ukrayna'nın Polonya askeri teçhizat alımına açığız. Görüşmede, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası ve Polonyalı şirketlerin buna katılımı konuları da gündeme getirilecek. Ayrıca Ukrayna tahılının üçüncü ülkelere geçişi konusu da tartışılacak."



#Andrzej Duda
#Mateusz Morawiecki
#Polonya
#Ukrayna
#Volodimir Zelenskiy
44 dakika önce
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