Zelenskiy Polonya liderleriyle ikili ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasını görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin yoğun güvenlik önlemleriyle Varşova'ya vardığını belirtti.
"Morawiecki, Zelenskiy ile Avrupa'nın özgürlük ve güvenliği mücadelesinde Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama olasılıklarını görüşecek. Ukrayna'nın Polonya askeri teçhizat alımına açığız. Görüşmede, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası ve Polonyalı şirketlerin buna katılımı konuları da gündeme getirilecek. Ayrıca Ukrayna tahılının üçüncü ülkelere geçişi konusu da tartışılacak."