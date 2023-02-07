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Dünya

Zelenskiy: Ukrayna arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili doğrudan sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma desteği vermek için Türkiye'ye hareket ettiğini açıkladı.

23:49 . 7/02/2023 Salı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna savaşının son gelişmeler hakkında konuştu.

Bugün Kiev'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul ettiğini aktaran Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi yönünde müttefik ülkeler ile yoğun görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarına karşı daha etkili şekilde mücadele için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı kurtarıcılar, depremlerin ardından kurtarma operasyonunu desteklemek için Türkiye'ye gitti. Umarım mümkün olduğu kadar çok insanın hayatını kurtarmak mümkün olur."

87 KİŞİLİK DENEYİMLİ BİR EKİP GELİYOR

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise, 87 kişiden oluşan deneyimli bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

Devlet Acil Servisinin görüntülü paylaşımına göre, uçak ve araçlarla yola çıkan ekiple beraber eğitimli arama köpekleri ve ekipmanları da Türkiye'ye gönderildi.



#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Deprem
#Türkiye
42 dakika önce
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Zelenskiy: Ukrayna arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti
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