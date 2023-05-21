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Dünya

Zelenskiy'den Biden'a F-16 sözü: Rus topraklarına girmek için kullanılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'den F-16 savaş uçaklarının Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını bildirdi.

15:14 . 21/05/2023 Pazar
AA
Zelenskiy - Biden

Zelenskiy - Biden

Biden, Hiroşima'da yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.


ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi.


Bir gazetecinin, Ukrayna'nın bu savaş uçaklarını Rusya'ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." dedi.


- Çin ile ilişkiler

Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.


Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Daha sonra 'aptal' balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum." dedi.




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#Biden
#F-16
#Zelenskiy
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