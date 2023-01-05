Dünya Zelenskiyden silah yardımı çağrısı Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor
AVRUPA

Zelenskiy'den silah yardımı çağrısı: Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşın bu yıl sona ermesi için silah yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiyden silah yardımı çağrısı: Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin görüntülü mesajı paylaşıldı.

Konuşmasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceğini bildirdi.

Fransa'nın bu silah desteğinin önemine işaret eden Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ve terörist devletin yenilgisini hızlandırabilecek savunma imkanlarının hiçbirini geciktirmemek zorunludur."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı dalgasına hazırlandığını iddia eden Zelenskiy, konu ile ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini aktardı.

Asıl amaçlarının Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, ülkesinde mümkün olabilecek kısa bir süre içinde tekrar barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın, geçen yılın sonuna kadar Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmeyi planladığını savunan Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu bölgede düşmanın ilerlemesine izin vermediğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar
DÜNYA
ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi
Vücudu dinlendirmek için bire bir

Vücudu dinlendirmek için bire bir

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.
Ölü ve çoksayıda yaralı var

Ölü ve çok
sayıda yaralı var

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı.
5 puanlık sürpriz

​Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıktı.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı.

​Avrupa'da grip alarmı: Covid-19 vakalarına yaklaştı.

Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor.

​Orta gelirliye 100 bin konut.

​ABD'de dehşete düşüren olay: İki kişi gözaltında.

Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi.

​Migros CarrefourSA ve Happy Center.

​Cibuti felaketten kurtuldu Türkiye'ye teşekkür etti.

​İmza Bulgaristan'da manşetleri süsledi.

​Çin'in dev anlaşmaları ABD'nin tahtını sallıyor.

​ÜFE değil TÜFE baz alındı.

​Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.