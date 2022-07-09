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Zelenskiy'den Türkçe paylaşım: 'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiyden Türkçe paylaşım: Kurban Bayramınız mübarek olsun
Zelenskiy’den Türkçe ’Kurban Bayramı’ mesajı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı’nı Türkçe kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, “Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı’nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım’da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı
OYNAT 00:52
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesaj yoluyla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Zelenskiy, paylaşımında Türkçe 'Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun' dedi.


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Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

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