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Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti dünya gündemine oturdu: Kilit güç Erdoğan

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları tüm dünyada yankılanırken, ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna savaşındaki 'kilit' rolüne dikkat çekti.

13:24 . 8/07/2023 Cumartesi
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Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti dünya gündemine oturdu.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti dünya gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren ikili ve heyetler arası görüşme bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önümüzdeki hafta Litvanya'nın başkenti Vilnius gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesi yapılan görüşmeyi yakından takip eden ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliği ile ilgili sözlerine geniş yer ayırdı. CNN İnternational, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini belirttiğini, Zelenski'nin ise bu açıklamadan 'mutlu' olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri Rusya ve Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç olduğunu vurgulayan CNN, Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının küresel bir açlık krizini önlediğini hatırlattı.

CNN İnternational, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini belirttiğini, Zelenski'nin ise bu açıklamadan 'mutlu' olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri Rusya ve Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç olduğunu vurgulayan CNN, Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının küresel bir açlık krizini önlediğini hatırlattı.

Türkiye liderlik etmeye hazır

Politico da Erdoğan'ın savaş boyunca stratejik, dengeleyici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Putin'in işgalinin yasadışılığını geniş çapta kınarken, Ukrayna kuvvetlerine Bayraktar İHA'ları tedarik etti." ifadelerini kullandı. Politico Erdoğan ve Zelenksi'nin sözlerine yer verdiği haberinde Türkiye'nin barış müzakerelerinde liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediğine dikkat çeken Alman basını ise daha çok Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete odaklandı.


Putin'in Türkiye ziyaretine dikkat çekildi

Tagesschau, Putin'in savaşın başlamasından bu yana ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğine dikkat çekti ve "Türkiye savaşın başlamasından bu yana hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürdü" ifadesini kullandı. Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış süreci için verdiği çabaya atıfta bulunarak "Türk lider barış masası için baskı yapıyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana ilk kez Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Spiegel, Erdoğan ve Putin'in görüşeceği konular arasında 17 Temmuz'da sona erecek olan Tahıl anlaşmasının da olduğunu yazdı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna
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