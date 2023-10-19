Dünyanın en pahalı baharatı: Kilosu 250 bin liradan satılacak!

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük ’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safran bitkisi, yaklaşık 20 günlük gecikmenin ardından çiçek açmaya başladı. Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın bu yıl hasadı da geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek.

KİLOSU 250 BİN LİRAYI BULUYOR

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safran bitkisi, yaklaşık 20 günlük gecikmenin ardından çiçek açmaya başladı. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın bu yıl hasadı da geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek.

DOLU DOLU BİR SAFRAN DÖNEMİ OLACAK

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada iklim değişikliği nedeniyle safranın geç çiçek açtığını belirterek, “Bu demek oluyor ki işte artık 20’sine doğru başladıysa çiçeklenme Kasım’ın 15’ine kadar sürecek. Güzel dolu dolu bir safran dönemimiz olacak” dedi.

SAFRAN ÇİÇEĞİ HER DERDE DEVA

Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın bu yıl hasadı da geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

“GRAM FİYATININ 250 LİRA OLACAĞINI UMUYORUZ”

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, çiçeklenmenin artacağını aktararak, “Artık yüzlerce, binlerce çiçeği önümüzdeki günlerde tarlalarda görebileceğiz. Tamamen bu arz talep işi. Safrana talep çok var. Yani ürüne talep var. Muhtemelen yeni ürünün gram fiyatının 250 lira olacağını umuyoruz” dedi.

“DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GELMEK İSTEYEN MİSAFİRLERİMİZ VAR”

Yılmaz, safran hasadının bu yıl geçen yıllara göre 10-15 gün daha az yapılacağını belirterek, “Büyük bir alanda 8 yıldır üretim yapıyorum. Üretim yaptığın Yukarı Çiftlik köyü bir turizm destinasyonu haline geldi. Yurt içinden çok gelen vatandaşımız var ama dünyanın çeşitli yerlerinden gelmek isteyen misafirlerimiz var” şeklinde konuştu.







