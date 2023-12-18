"Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi? Akut pankreatit nedir, hastalığı tanımı ne?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Peki, Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi? Akut pankreatit nedir, hastalığı tanımı ne? İşte ilk açıklama...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.





Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.





Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da Özbek'in sağlık problemi nedeniyle ertelendi.





Akut pankreatit nedir?





Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. İk farklı akut pankreatit tipi vardır:





Akut ödematöz pankreatit





Akut nekrotize edici pankreatit





Akut pankreatit iltihabının sonuçları



