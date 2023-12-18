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Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi? İşte ilk teşhis...

"Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Dursun Özbek'in durumunun çekilen tomografiler sonrası netleşeceği ifade edildi.

16:19 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:20 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl
Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl

"Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi? Akut pankreatit nedir, hastalığı tanımı ne?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Peki, Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl, açıklama geldi mi? Akut pankreatit nedir, hastalığı tanımı ne? İşte ilk açıklama...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.


Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.


Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da Özbek'in sağlık problemi nedeniyle ertelendi.


Akut pankreatit nedir?


Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir. İk farklı akut pankreatit tipi vardır:


Akut ödematöz pankreatit


Akut nekrotize edici pankreatit


Akut pankreatit iltihabının sonuçları


Sindirim enzimlerinin eksik üretimine dayalı sindirim bozuklukları ile insülinin az üretimine dayalı olarak gelişen Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gibi pankreasın işlevsel hasarlarının yanı sıra daha sonra daha ayrıntılı açıklanacak olan psödokist oluşumu veya pankreas apseleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

#Dursun Özbek
#Galatasaray
#sağlık durumu
#hastalık
2 saat önce
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