Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın verdiği onay ile Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ, halka açılmaya hazırlanıyor. Bu, şirketin hisselerinin belirli bir tarih aralığında halka arz edilerek, yatırımcılara şirketin ortaklarından olma fırsatı sunacağı anlamına geliyor.

Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun mu?

Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak katılım talebi toplayacak.

Durukan Şekerleme borsa kodu nedir?

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına, "DURKN.HE" koduyla katılım sağlanabilecek. Talep toplama süreci, katılım endeksine uygun olacak ve eşit dağıtım yöntemiyle lotlar katılımcılara dağıtılacak. Durukan Şekerleme’nin sahipleri arasında üç ortak bulunuyor. Şirketin %50’si Uğur Durukan’a, %45’i Mahmut Nedim Durukan’a, %5’i ise Mehmet Ertuğrul Durukan’a ait.

Şirket, halka arz sonrası fiyat istikrarını 30 gün boyunca korumayı hedefliyor. Ayrıca, 180 gün boyunca ortak satışı ve 1 yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.

Durukan Şekerleme halka arz gelirini nerede kullanacak?

Durukan Şekerleme, halka arzdan elde edilecek geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:

%40-45: Üretim kapasitesini artırıcı yatırımlar veya güneş enerjisi yatırımları

%35-40: İşletme sermayesi

%15-25: Finansal borç ödemesi.

Durukan Şekerleme kaç lot verecek?

Halka arzda katılım sayısına göre dağıtılacak lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

- 300 bin katılım: 142 lot (2.414 TL)

- 700 bin katılım: 61 lot (1.037 TL)

- 1.1 milyon katılım: 39 lot (663 TL)

- 1.5 milyon katılım: 29 lot (493 TL)

- 1.9 milyon katılım: 23 lot (391 TL)

- 2.3 milyon katılım: 19 lot (323 TL)

- 2.7 milyon katılım: 16 lot (272 TL)

- 3.1 milyon katılım: 14 lot (238 TL)

Durukan Şekerleme halka arz hangi bankalarda var?

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.

Durukan Şekerleme kimin?

Durukan Ailesi, 1976 yılından itibaren gıda sektöründe distribütörlük, toptancılık ve süpermarket sahipliği yaparak faaliyet göstermiştir. 1993 yılında şekerleme üretimine odaklanarak iç pazarda Durukan markası altında lolipop üretmeye başlamış ve ihracatta da büyüme kaydetmiştir. 2003 yılında PepsiCo-Frito Lay ile yapılan anlaşma sonrası Rocco markasının lolipop tedarikçisi olmuştur. 2015’te draje ve bonbon üretim hatlarını kurmuş, 2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezini hayata geçirmiştir. 2020 yılında ise uluslararası organik belgeleri almaya hak kazanmıştır.







