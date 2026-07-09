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Düşünce Günlüğü
Aile: Tarihin en önemli kurumu Korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız?

Aile: Tarihin en önemli kurumu Korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız?

04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Aile: Tarihin en önemli kurumu Korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız?
İllustrasyon: Cemile Ağaç Yıldırım.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, lüks evler veya kabarık banka hesapları değildir. Onlara bırakabileceğimiz en büyük miras; arkalarını döndüklerinde güvenle yaslanabilecekleri, sevginin, saygının, güvenin ve adaletin hüküm sürdüğü huzurlu bir aile limanıdır.

Prof. Dr. Ali Erbaş/Onsekizinci Diyanet İşleri Başkanı

Yüce Rabbimiz, “Kendileriyle kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi O’nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır” (Rum, 21) ayetiyle tüm insanlığın dikkatini aileye çekiyor.

İnsanlık tarihi boyunca nice imparatorluklar yükseldi, nice medeniyetler çöktü, ekonomik sistemler sil baştan yazıldı ve teknolojik devrimler dünyayı tanınmayacak şekilde değiştirdi. Ancak tüm bu devasa dönüşümlerin merkezinde fırtınalara karşı yine de yıkılmadan duran tek bir kale kaldı diyorduk: Aile. O da şimdi tarihinin en büyük sınamasıyla karşı karşıya.

Aile, sadece biyolojik bir üreme vasıtası ya da kadın-erkek arası yasal bir sözleşme değildir; insan ruhunun şekillendiği, aidiyet hissinin kök saldığı ve toplumsal ahlakın nesilden nesile aktarıldığı yaşayan bir organizmadır. Bugün ise bu kadim kurum, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Dijitalleşmenin getirdiği yabancılaşma, ekonomik baskılar, bireysel hazların toplumsal sorumlulukların önüne geçmesi ve kültürel erozyon, aileyi içten içe zayıflatıyor.

Toplumsal omurgamızın çökmemesi için, “Aileyi korumak” artık soyut bir temenni olmaktan çıkmalı, acil ve somut bir eylem planına dönüşmelidir. Modern çağın dinamikleri, ailenin yapı taşlarını iki ana koldan sarsıyor: Psiko-sosyal dönüşüm ve ekonomik zorunluluklar.

DİJİTAL İÇE KAPANIŞ VE AYNI EVDE YALNIZ YAŞAMAK

Teknoloji bizi dünyaya bağlarken, yanı başımızdakinden kopardı. Bugün aile bireyleri aynı oturma odasında, aynı koltukta fiziksel olarak bir arada bulunuyor ancak her biri kendi ekranının arkasında, kendi sanal dünyasında yaşıyor. Literatürde “akıllı telefon ortaklığı” veya “dijital otizm” olarak adlandırılan bu durum, aile içi dikey iletişimi (ebeveyn-çocuk ilişkisini) ve yatay iletişimi (eşler arası bağı) sıfırlıyor. Göz teması yerini ekran ışığına bıraktığında, empati ve paylaşım duygusu zayıflıyor.

KÜLTÜREL BİREYCİLİK VE HAZ ÇAĞI

Küresel popüler kültür, modern insana sürekli olarak şu felsefeyi zerkediyor: Sadece sen önemlisin, kendi hazzını ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tut!

Oysa aile kurumu; doğası gereği fedakarlık, sabır, sadakat ve “biz” olabilme becerisi gerektirir. “Ben” kültürünün kutsandığı bir iklimde, en ufak bir krizde evlilikler çatırdıyor, boşanma oranları hızla artarken evlilik yaşları öteleniyor ya da gençler evlilikten kaçıyor.

EKONOMİK BASKILAR VE ZAMAN FAKİRLİĞİ

Madalyonun diğer yüzünde ise acımasız ekonomik gerçekler var. Geçim derdi, uzayan mesai saatleri ve büyük şehirlerin getirdiği lojistik yorgunluk, ebeveynleri çocuklarına zaman ayıramaz hale getirdi. Anne ve babanın eve sadece “uyumak ve fatura ödemek” için uğradığı bir modelde, çocukları büyütme görevi gayriihtiyari olarak sosyal medya fenomenlerine ve dijital dadılara devrediliyor.

AİLE ÇÖKERSE TOPLUM NEDEN ÇÖKER?

Aileyi korumak, muhafazakar bir refleks veya nostaljik bir özlem değildir; tamamen bir toplumsal bekâ meselesidir. Çünkü aile, toplumun laboratuvarıdır.

Suç ve Güvensizlik: İstatistikler ve kriminolojik araştırmalar, suça sürüklenen, madde bağımlılığına yakalanan veya antisosyal kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin çok büyük bir kısmının parçalanmış, sevgisiz veya işlevsiz ailelerden geldiğini gösteriyor. Güvenli bir aile ortamında büyümeyen çocuk, aidiyet hissini sokakta ya da illegal yapılarda arıyor.

Ekonomik ve Sosyal Yük: Aile içi bağların zayıflaması; yaşlıların, engellilerin ve çocukların devletin veya sosyal yardım kuruluşlarının sırtında birer “yük” haline gelmesine yol açar. Geleneksel ailenin doğal olarak ürettiği “gönüllü bakım ve dayanışma” ağları yok olduğunda, hiçbir ekonomik bütçe bu kurumsal bakım maliyetlerini karşılamaya yetmez.

Yalnızlık Salgını: Batı ülkelerinde bugün “Yalnızlık Bakanlıkları” kuruluyor. İnsanlar kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor, intihar oranları artıyor ve depresyon küresel bir salgına dönüşüyor. Halbuki aile, insanı bu varoluşsal yalnızlıktan koruyan en güçlü paratonerdir.

Teşhisi koyduk. Peki, tedavi ne? Aileyi sadece söylemlerle koruyamayız. Kurumsal, yapısal, ekonomik ve kültürel düzeyde radikal ve acil adımlar atmak zorundayız. Peki kurtarma planı nasıl olmalı?

MAKRO DÜZEYDE DEVLET VE POLİTİKA ADIMLARI

“Aile Etki Analizi” Zorunluluğu: Nasıl ki büyük projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu isteniyorsa, hükümetlerin çıkardığı her yasa, vergi düzenlemesi veya imar planı için de “Aile Etki Analizi” zorunlu hale getirilmelidir. Alınan bu karar aile yapısını nasıl etkileyecek? Boşanmaları artırır mı? Doğum oranlarını düşürür mü? Bu soruların cevabı aranmadan hiçbir makro politika hayata geçirilmemelidir.

Çalışma Hayatının Aile Odaklı Revizyonu: Ekonomi aileye hizmet etmelidir, aile ekonominin kölesi olmamalıdır.

Esnek ve Uzaktan Çalışma: Özellikle küçük çocuk sahibi anne ve babalar için uzaktan çalışma, hibrit modeller ve esnek mesai saatleri yasal güvencelere kavuşturulmalıdır.

Ebeveyn İzinleri: Doğum izinleri sadece anneye değil, babaya da verilmeli; babanın çocuğun gelişimindeki rolü ilk günden itibaren teşvik edilmelidir.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK REFORMU

Zorunlu “Evlilik ve Ebeveynlik Ehliyeti”: Araba kullanmak için aylarca kursa gidip sınava giriyoruz ama insan yetiştirmek ve bir ömrü paylaşmak gibi dünyanın en zor işine hiçbir eğitim almadan girilebiliyor. Burada Diyanet’in yaptığı “Annelik Eğitimi”, “Babalık Eğitimi” gibi eğitim modellerinden yararlanmak ve bunların desteklenerek yaygınlaştırılmasının oldukça yararlı olacağını hatırlatmak isterim.

Bu bağlamda evlilik öncesi dönemde çiftlere sadece hukuki prosedürler değil; iletişim becerileri, öfke kontrolü, bütçe yönetimi ve kriz çözme stratejilerini içeren kapsamlı ve zorunlu evlilik okulları getirilmelidir. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan çiftlere vergi indirimleri, konut kredisi kolaylıkları gibi teşvikler sunularak süreç cazip hale getirilmelidir.

Mahalle Düzeyinde Aile Danışmanlığı Hizmetleri: Sağlık sistemindeki “Aile Hekimliği” modeli, psikolojik ve sosyal alan için de uyarlanmalıdır. Her mahallede, ailelerin ücretsiz ve tamamen gizlilik esasıyla başvurabileceği, boşanma aşamasına gelmeden önce krizleri çözecek Aile Danışmanlığı Merkezleri kurulmalıdır. Amaç, yangın çıktıktan sonra itfaiye çağırmak değil; yangının çıkmasını engelleyecek bilinci aşılamaktır.

DİJİTAL TEMİZLİK VE KÜLTÜREL DİRENİŞ

Evlerde “Ekran Detoksu” ve “Kutsal Saat” Uygulaması: Teknolojik işgale karşı ailelerin kendi kalelerini koruması gerekir. Her evde, örneğin akşam 19:00 ile 21:00 saatleri arasında tüm cihazların kapatıldığı, telefonların bir kutuya konulduğu “Dijital Detoks Saati” ilan edilmelidir. Bu saat; birlikte yemek yeme, günün değerlendirmesini yapma, kitap okuma veya sadece sohbet etme saati olmalıdır. Göz teması yeniden kurulmalıdır.

Medya ve Eğlence Sektörünün Sorumluluğu: Televizyon dizilerinde, dijital platformlarda ve sosyal medyada sürekli olarak sadakatsizliği, aile içi şiddeti, çarpık ilişkileri ve yalnız yaşamayı idealize eden içerikler pompalanıyor. Medya okuryazarlığı artırılmalı, RTÜK gibi kurumlar sadece cezalandıran değil, sağlıklı aile modellerini özendiren yapımlara fon sağlayan bir teşvik mekanizmasına dönüştürülmelidir.

Geleceğin İnşası: “Biz” Kültürünü Yeniden Canlandırmak: Tüm bu yapısal reformların ötesinde, asıl değişimi zihinlerde başlatmak zorundayız. Aile, statik bir yapı değil; emek, fedakarlık ve zaman isteyen bir yatırımdır. Modern dünyanın bize sunduğu “tüketim” odaklı hayat tarzına karşı, “üretim ve paylaşım” odaklı aile bilincini yeniden canlandırmalıyız.

Aile Başına Düşen Çocuk Sayısını Çoğaltmak: Son veriler, Türkiye’de doğurganlık hızının nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 düzeyinin çok altına inerek1.4 seviyelerine gerilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu demografik kıştan çıkış için sadece kreş desteği veya esnek çalışma gibi yapısal düzenlemeler yeterli olmayacaktır; doğrudan haneyi ve anneyi merkeze alan finansal dokunuşlara ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, aile kurumunu büyütmeyi göze alan ve toplumsal geleceğimizin yükünü omuzlayan ev hanımlarına yönelik somut bir ekonomik kalkan oluşturulmalıdır. Bir mevzuat hazırlanmalı ve bu mevzuat yürürlüğe girdikten itibaren üçüncü çocuğu doğuran ve tam zamanlı olarak evinde çocuklarını yetiştiren annelere doğrudan bir “ebeveynlik maaşı” bağlanması, bu kronik azalışı tersine çevirebilecek en güçlü vesilelerden biri olabilir. Böyle bir hamle, hem ev hanımlarının görünmeyen emeğini devlet nezdinde tescilleyerek onları ekonomik olarak güçlendirecek hem de aileleri «gelecek kaygısı» kıskacından kurtararak çok çocuklu aile modelini yeniden güçlü bir toplumsal norm haline getirecektir. Diğer taraftan evlilik yaşı gelmiş olmasına rağmen geciktiren gençlerin vaktini geçirmeden evlenmeleri için büyük bir teşvik olacaktır.

AİLEYİ KORUMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, lüks evler veya kabarık banka hesapları değildir. Onlara bırakabileceğimiz en büyük miras; arkalarını döndüklerinde güvenle yaslanabilecekleri, sevginin, saygının, güvenin ve adaletin hüküm sürdüğü huzurlu bir aile limanıdır.

Aile, insanlığın ortak hafızası, sığınağı ve geleceğidir. Onu kaybetmek, sadece bir kurumu kaybetmek değil, insanlığımızı kaybetmektir.

Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, medya, akademisyenler, din görevlileri, öğretmenler hepimiz bugün hemen, yarın çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Unutmayalım ki, bir toplumu yok etmek istiyorsanız ordulara ihtiyacınız yoktur; ailesini dağıtmanız, anne-baba ve çocuk arasındaki bağı koparmanız yeterlidir. Aileyi korumak, geleceği korumaktır. Sorumluluk hepimizin.

Başlıklar :ailetoplumhayat
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