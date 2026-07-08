Bulutun altındaki su

Bülent Tokgöz/Yazar

Yapay zekâ çağının en büyük yanılgısı, zekânın bedensizleştiği zannıdır. Kod, model, algoritma, veri, bulut, otomasyon… Bütün bu kelimeler sanki toprağa değmeyen, su içmeyen, elektrik istemeyen bir dünyanın lügatinden geliyormuş gibi durur. Oysa çağın en yanıltıcı kelimesi belki de “bulut”tur.

Bulut dediğimiz şey gökte salınan hafif bir buhar değil; tel örgülerle çevrilmiş veri merkezleri, soğutma kuleleri, trafo merkezleri, dizel jeneratörler, su tankları, yarı iletken fabrikaları, arazi izinleri, vergi teşvikleri, kuraklık haritaları ve yerel halkın çoğu zaman tam göremediği sözleşmelerden oluşan ağır bir sanayi düzenidir. Dijital dünyanın en hafif görünen hizmeti, fizikî dünyada en ağır altyapı hamlelerinden birine dönüşmüştür.

Bu meseleyi “Bir yapay zekâ sorusu kaç damla su harcar?” kolaylığına indirgemek cazip ama yanıltıcıdır. Asıl mesele tekil kullanıcının tekil sorgusu değil; milyarlarca sorgunun, milyonlarca çipin, binlerce sunucu rafının ve onları besleyen elektrik sistemlerinin toplam etkisidir. Daha önemlisi, bu etkinin nerede ortaya çıktığıdır.

Karbon küresel bir muhasebeye yazılabilir fakat su yereldir. Bir havzadan çekilen su, başka bir kıtada yapılan “su dengeleme” vaadiyle gerçekten telafi edilmiş sayılmaz. Bir veri merkezinin kullandığı su, şirketin parlak sürdürülebilirlik raporunda grafik hâline gelebilir fakat o suyun eksilmesi çiftçinin kuyusunda, nehrin debisinde, sulak alanın kesilen nefesinde ve belediyenin faturasında kendini belli eder.

SUYUN SAKLANAN HESABI

İlk büyük kırılma ölçüm meselesinde belirir. Şirketlerin yayımladığı raporlar çoğu zaman veri merkezlerinin sahadaki doğrudan su kullanımını gösterir fakat o merkezlere elektrik sağlayan santrallerde harcanan suyu aynı açıklıkla göstermez. Wall Street Journal’ın Microsoft, Google, Amazon ve Meta üzerinden gündeme getirdiği kör nokta tam burasıdır. Veri merkezi kapısındaki sayaç gerçeğin tamamını söylemez; elektriğin geldiği yer de suyun hikâyesine dahildir.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi’nin 2026 tarihli çalışması tabloyu daha da büyütür: Küresel veri merkezleri 2025’te yaklaşık 448 TWh elektrik kullanmıştır; 2030’da bu talebin 945 TWh’ye ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Bu, dünya elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde üçüne yaklaşan devasa bir ölçektir. Bir süre önce “sanal” zannedilen teknoloji, elektriğin, suyun ve toprağın diline tercüme edildiğinde ülke büyüklüğünde konuşmaya başlamaktadır.

Üstelik her yapay zekâ kullanımı aynı değildir. Basit bir metin sınıflandırma işiyle konuşma tabanlı üretken cevap aynı çevresel kategoriye girmez. Bir konuşma sorgusu, basit bir sınıflandırma işleminden yaklaşık iki yüz kat daha enerji yoğun olabilir; görsel üretimi daha ağır, video üretimi çok daha ağırdır.

Burada iktisadın eski ama diri hayaleti sahneye çıkar: Jevons paradoksu. Teknoloji daha verimli hâle geldikçe toplam tüketim kendiliğinden azalmaz. Aksine kullanım ucuzlar, yaygınlaşır ve toplam talep büyür. Daha verimli modeller daha çok uygulamaya, daha hızlı görsel üretim daha fazla görsele, daha akıllı asistanlar daha uzun ve daha sık etkileşimlere yol açabilir.

ÇİPİN İÇİNDEKİ NEHİR

Su meselesinin unutulan derin katmanı çip üretimidir. Çevre ve Enerji Araştırma Enstitüsü’nün (Environmental and Energy Study Institute) aktardığı verilere göre yarı iletken üretiminde kullanılan ultra saf su, temizleme ve durulama süreçleri için vazgeçilmezdir. 1.000 galon ultra saf su üretmek için yaklaşık 1.500 galon şebeke suyu gerekebilir; ortalama bir çip üretim tesisi günde yaklaşık 10 milyon galon ultra saf su kullanabilir.

Demek ki bir yapay zekâ (AI) çipi veri merkezine gelmeden önce de uzun bir su geçmişi taşır. Tayvan’dan Arizona’ya, yarı iletken tedarik zincirinin geçtiği her yerde görünmeyen bir nehir akar. Çip, yapay zekâ hesaplamalarına başlamadan önce suyun içinden geçmiştir.

Lincoln Institute’nün, veri merkezini vampire benzetmesi öğreticidir: Karanlıkta çalışır, su ve enerji emer fakat bir yere ancak davet edilirse girer. Virginia’daki teşvikler ve Kuzey Virginia’nın yaklaşık 300 veri merkeziyle dünyanın en yoğun veri merkezi kümelerinden biri hâline gelmesi, bu davetin hem cazibesini hem riskini gösterir. Vergi geliri büyüdükçe, çevresel maliyeti sınırlama cesareti küçülebilir.

KURAKLIK HARİTASINDA ZEKÂ

Planlanan 809 veri merkezinden 517’sinin, önceki yıl kuraklık koşulları yaşamış bölgelerde kurulmasının planlandığı aktarılır. Yani yaklaşan veri merkezi dalgasının yaklaşık üçte ikisi, su baskısının zaten hissedildiği coğrafyalara yönelmektedir. Texas’ta veri merkezlerinin 2040’a kadar eyaletin toplam su kullanımının yüzde 9’una ulaşabileceği tahmini de aynı gerçeği gösterir: “Yapay zekâda geri kalmayalım” cümlesi ile “Kuyularımız kurumasın” cümlesi artık aynı masaya oturmak zorundadır.

Bu tablo teknoloji düşmanlığına kapı açmak zorunda değildir. Yapay zekâ su şebekelerini daha verimli yönetebilir, iklim modellerini güçlendirebilir, afetleri erken haber verebilir, sağlık hizmetlerini iyileştirebilir, tarımsal verimi artırabilir. Fakat bir aracın fayda üretme ihtimali, o aracın kendi maliyetini hesap dışı bırakma hakkı vermez.

Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi aktörlerin açıkladığı veriler, kamuoyunun ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu ayrıntı düzeyine ulaşmalıdır. Doğrudan ve dolaylı su tüketimi birlikte açıklanmalı; çip üretimindeki gömülü su, elektronik atık, mineral tedariki ve yerel altyapı yükleri raporlamaya dahil edilmelidir.

Karşımızda yeni bir sanayi devrimi var fakat bu devrimin fabrikaları bacaları tüten yapılar olarak yükselmez. Çoğu zaman şehir dışında, ucuz arazilerde, kapalı kampüslerde, güvenlik duvarları ve tel örgüler ardında büyür. İçeride işçi kalabalığı değil, sunucu rafları çalışır. Dışarıda is kokusu değil, trafo uğultusu, soğutma homurtusu vardır.

“Bulutun Altındaki Su” çağın ana çelişkisidir. Artık soru yalnızca yapay zekânın ne kadar akıllı olduğu değildir; hangi nehrin, hangi kuyunun, hangi tarlanın, hangi şebekenin ve hangi mahallenin pahasına akıllandığıdır.