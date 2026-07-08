Anasayfa
Düşünce Günlüğü
Bulutun altındaki su

Bulutun altındaki su

04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bulutun altındaki su
Arşiv.

Bülent Tokgöz/Yazar

Yapay zekâ çağının en büyük yanılgısı, zekânın bedensizleştiği zannıdır. Kod, model, algoritma, veri, bulut, otomasyon… Bütün bu kelimeler sanki toprağa değmeyen, su içmeyen, elektrik istemeyen bir dünyanın lügatinden geliyormuş gibi durur. Oysa çağın en yanıltıcı kelimesi belki de “bulut”tur.

Bulut dediğimiz şey gökte salınan hafif bir buhar değil; tel örgülerle çevrilmiş veri merkezleri, soğutma kuleleri, trafo merkezleri, dizel jeneratörler, su tankları, yarı iletken fabrikaları, arazi izinleri, vergi teşvikleri, kuraklık haritaları ve yerel halkın çoğu zaman tam göremediği sözleşmelerden oluşan ağır bir sanayi düzenidir. Dijital dünyanın en hafif görünen hizmeti, fizikî dünyada en ağır altyapı hamlelerinden birine dönüşmüştür.

Bu meseleyi “Bir yapay zekâ sorusu kaç damla su harcar?” kolaylığına indirgemek cazip ama yanıltıcıdır. Asıl mesele tekil kullanıcının tekil sorgusu değil; milyarlarca sorgunun, milyonlarca çipin, binlerce sunucu rafının ve onları besleyen elektrik sistemlerinin toplam etkisidir. Daha önemlisi, bu etkinin nerede ortaya çıktığıdır.

Karbon küresel bir muhasebeye yazılabilir fakat su yereldir. Bir havzadan çekilen su, başka bir kıtada yapılan “su dengeleme” vaadiyle gerçekten telafi edilmiş sayılmaz. Bir veri merkezinin kullandığı su, şirketin parlak sürdürülebilirlik raporunda grafik hâline gelebilir fakat o suyun eksilmesi çiftçinin kuyusunda, nehrin debisinde, sulak alanın kesilen nefesinde ve belediyenin faturasında kendini belli eder.

SUYUN SAKLANAN HESABI

İlk büyük kırılma ölçüm meselesinde belirir. Şirketlerin yayımladığı raporlar çoğu zaman veri merkezlerinin sahadaki doğrudan su kullanımını gösterir fakat o merkezlere elektrik sağlayan santrallerde harcanan suyu aynı açıklıkla göstermez. Wall Street Journal’ın Microsoft, Google, Amazon ve Meta üzerinden gündeme getirdiği kör nokta tam burasıdır. Veri merkezi kapısındaki sayaç gerçeğin tamamını söylemez; elektriğin geldiği yer de suyun hikâyesine dahildir.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi’nin 2026 tarihli çalışması tabloyu daha da büyütür: Küresel veri merkezleri 2025’te yaklaşık 448 TWh elektrik kullanmıştır; 2030’da bu talebin 945 TWh’ye ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Bu, dünya elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde üçüne yaklaşan devasa bir ölçektir. Bir süre önce “sanal” zannedilen teknoloji, elektriğin, suyun ve toprağın diline tercüme edildiğinde ülke büyüklüğünde konuşmaya başlamaktadır.

Üstelik her yapay zekâ kullanımı aynı değildir. Basit bir metin sınıflandırma işiyle konuşma tabanlı üretken cevap aynı çevresel kategoriye girmez. Bir konuşma sorgusu, basit bir sınıflandırma işleminden yaklaşık iki yüz kat daha enerji yoğun olabilir; görsel üretimi daha ağır, video üretimi çok daha ağırdır.

Burada iktisadın eski ama diri hayaleti sahneye çıkar: Jevons paradoksu. Teknoloji daha verimli hâle geldikçe toplam tüketim kendiliğinden azalmaz. Aksine kullanım ucuzlar, yaygınlaşır ve toplam talep büyür. Daha verimli modeller daha çok uygulamaya, daha hızlı görsel üretim daha fazla görsele, daha akıllı asistanlar daha uzun ve daha sık etkileşimlere yol açabilir.

ÇİPİN İÇİNDEKİ NEHİR

Su meselesinin unutulan derin katmanı çip üretimidir. Çevre ve Enerji Araştırma Enstitüsü’nün (Environmental and Energy Study Institute) aktardığı verilere göre yarı iletken üretiminde kullanılan ultra saf su, temizleme ve durulama süreçleri için vazgeçilmezdir. 1.000 galon ultra saf su üretmek için yaklaşık 1.500 galon şebeke suyu gerekebilir; ortalama bir çip üretim tesisi günde yaklaşık 10 milyon galon ultra saf su kullanabilir.

Demek ki bir yapay zekâ (AI) çipi veri merkezine gelmeden önce de uzun bir su geçmişi taşır. Tayvan’dan Arizona’ya, yarı iletken tedarik zincirinin geçtiği her yerde görünmeyen bir nehir akar. Çip, yapay zekâ hesaplamalarına başlamadan önce suyun içinden geçmiştir.

Lincoln Institute’nün, veri merkezini vampire benzetmesi öğreticidir: Karanlıkta çalışır, su ve enerji emer fakat bir yere ancak davet edilirse girer. Virginia’daki teşvikler ve Kuzey Virginia’nın yaklaşık 300 veri merkeziyle dünyanın en yoğun veri merkezi kümelerinden biri hâline gelmesi, bu davetin hem cazibesini hem riskini gösterir. Vergi geliri büyüdükçe, çevresel maliyeti sınırlama cesareti küçülebilir.

KURAKLIK HARİTASINDA ZEKÂ

Planlanan 809 veri merkezinden 517’sinin, önceki yıl kuraklık koşulları yaşamış bölgelerde kurulmasının planlandığı aktarılır. Yani yaklaşan veri merkezi dalgasının yaklaşık üçte ikisi, su baskısının zaten hissedildiği coğrafyalara yönelmektedir. Texas’ta veri merkezlerinin 2040’a kadar eyaletin toplam su kullanımının yüzde 9’una ulaşabileceği tahmini de aynı gerçeği gösterir: “Yapay zekâda geri kalmayalım” cümlesi ile “Kuyularımız kurumasın” cümlesi artık aynı masaya oturmak zorundadır.

Bu tablo teknoloji düşmanlığına kapı açmak zorunda değildir. Yapay zekâ su şebekelerini daha verimli yönetebilir, iklim modellerini güçlendirebilir, afetleri erken haber verebilir, sağlık hizmetlerini iyileştirebilir, tarımsal verimi artırabilir. Fakat bir aracın fayda üretme ihtimali, o aracın kendi maliyetini hesap dışı bırakma hakkı vermez.

Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi aktörlerin açıkladığı veriler, kamuoyunun ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu ayrıntı düzeyine ulaşmalıdır. Doğrudan ve dolaylı su tüketimi birlikte açıklanmalı; çip üretimindeki gömülü su, elektronik atık, mineral tedariki ve yerel altyapı yükleri raporlamaya dahil edilmelidir.

Karşımızda yeni bir sanayi devrimi var fakat bu devrimin fabrikaları bacaları tüten yapılar olarak yükselmez. Çoğu zaman şehir dışında, ucuz arazilerde, kapalı kampüslerde, güvenlik duvarları ve tel örgüler ardında büyür. İçeride işçi kalabalığı değil, sunucu rafları çalışır. Dışarıda is kokusu değil, trafo uğultusu, soğutma homurtusu vardır.

“Bulutun Altındaki Su” çağın ana çelişkisidir. Artık soru yalnızca yapay zekânın ne kadar akıllı olduğu değildir; hangi nehrin, hangi kuyunun, hangi tarlanın, hangi şebekenin ve hangi mahallenin pahasına akıllandığıdır.

Başlıklar :Yapay ZekaAktüelHayat
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026