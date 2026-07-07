NATO 3.0: Yeniden tanımlanan ittifakta Türkiye’nin yeri

Ahmet Arda Şensoy/Doktorant, Nottingham Üniversitesi

NATO ittifak ve güvenlik mimarisi son yirmi yılın en kapsamlı dönüşüm sürecinden geçiyor. Uluslararası sistemde yaşanan belirsizlikler, Orta Doğu’da artan istikrarsızlık, Çin ile ABD arasındaki muhtemel stratejik rekabete adapte olma çabası ve hibrit tehditlerle mücadele için revizyon ihtiyacı, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliğine etkileri ve son olarak İran savaşının askeri, ekonomik ve politik olarak gösterdikleri ile mevcut güvenlik anlayışı ciddi bir değişime ihtiyaç duyuyor. Bu değişim devletlerin ulusal savunma politikalarının yanı sıra NATO gibi ittifak yapılarının da kendisini yeniden tanımlamasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede ortaya çıkan yeni yaklaşım, NATO’nun yeni bir dönüşüm evresi olarak değerlendirilebilecek bir "NATO 3.0" vizyonuna işaret ediyor. Bu yeni dönemde Türkiye ise yalnızca jeopolitik konumu nedeniyle değil, geliştirdiği askeri kapasite ve savunma sanayi altyapısıyla da ittifakın en kritik aktörlerinden biri olmaya aday görünüyor.

NATO’NUN YAŞADIĞI KIRILMALAR

Soğuk Savaş boyunca NATO’nun varlık sebebi oldukça açıktı. Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu konvansiyonel ve nükleer tehdit karşısında Batı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak ABD için temel öncelikti. Tehdit tanımı somuttu, cephe hatları belirgindi ve ittifak üyeleri ortak bir stratejik öncelik etrafında hareket ediyordu. Dolayısıyla askeri planlama kadar siyasi uyum da güçlüydü. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte ise NATO varoluşsal bir sorgulamayla karşı karşıya kaldı. Ortadan kalkan ortak tehdit, ittifakın yeni misyonunu tartışmaya açtı.

11 Eylül saldırıları sonrasında NATO, terörle mücadele ekseninde yeni bir rol üstlenmeye çalıştı. Özellikle 2004 İstanbul Zirvesi sonrasında Afganistan başta olmak üzere ittifak coğrafyası dışındaki kriz alanlarına yönelen bu yaklaşım, NATO’nun ikinci evresini oluşturdu. Ancak Bosna, Afganistan ve Libya tecrübeleri, ittifakın kriz yönetimi ve ulus inşası gibi görevlerde önemli sınırlılıklarının bulunduğunu ortaya koydu. Üstelik tehdit algısının büyük ölçüde ABD tarafından belirlenmesi, Avrupa ülkeleri ile Washington arasındaki stratejik öncelik farklılıklarını da görünür hale getirdi. Sonuç olarak NATO 2.0, askeri kapasitesini koruyan ancak siyasi bütünlüğü zayıflayan bir dönemi temsil etti.

WASHINGTON’IN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Bugün ise uluslararası sistem NATO’yu üçüncü kez dönüşmeye zorluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa’da konvansiyonel savaş ihtimalinin ortadan kalkmadığını açık biçimde gösterdi. Aynı şekilde İsrail-İran ekseninde yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki kırılgan güvenlik ortamı, bölgesel krizlerin kısa sürede küresel sonuçlar üretebildiğini ortaya koydu. Bu tablo karşısında ABD’nin önceliği yalnızca Avrupa’nın güvenliği değil, aynı zamanda Çin ile uzun vadeli küresel rekabet için kaynaklarını daha etkin kullanabilmek haline geldi.

Dolayısıyla Washington’un NATO’dan beklentisi de değişiyor. ABD artık Avrupa’nın güvenlik maliyetini tek başına üstlenen aktör olmak istemiyor. Bunun yerine Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmalarını, konvansiyonel askeri kapasitelerini geliştirmelerini ve kolektif caydırıcılığa daha fazla katkı sunmalarını talep ediyor. Trump döneminde sert ifadelerle dile getirilen NATO eleştirileri ve Avrupa’nın savunma harcamalarına ilişkin baskılar aslında bu dönüşümün ilk işaretleriydi. Bugün farklı yönetimler altında üslup değişse de stratejik hedef büyük ölçüde aynı kalmaya devam ediyor.

TRUMP İLE GELEN YENİ SÜRÜM

Bu çerçevede NATO 3.0, Avrupa’nın daha fazla savunma yükü üstlendiği yeni bir iş bölümünü ifade ediyor. Savunma sanayi yatırımlarının artırılması, mühimmat üretim kapasitesinin genişletilmesi ve yüksek yoğunluklu savaşlara hazırlıklı olunması bu vizyonun temel bileşenleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa’da son yıllarda sıkça tartışılan “stratejik otonomi” fikri de bu yeni çerçevede farklı bir anlam kazanıyor. NATO 3.0 yaklaşımı, Avrupa’nın daha güçlü askeri kapasite geliştirmesini desteklemekle birlikte bunu ABD’den bağımsız bir güvenlik mimarisi olarak değil, NATO’nun kolektif kapasitesini güçlendiren tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıyor. Yani bu noktada NATO 3.0 Trump yönetimiyle cisimleşmiş bir ABD politikası olarak Avrupa’nın daha fazla savunma harcaması yaptığı ve böylece ABD’nin ittifak içerisindeki yükünün hafiflediği, Çin’e karşı küresel rekabette birlikte çalışabileceği dinamik müttefikler ürettiği bir düzlem öngörüyor.

ZAYIF HALKA AVRUPA

Ancak bu dönüşümün önündeki en büyük engel yine Avrupa’nın kendisi olarak görünüyor. Uzun yıllar boyunca ABD güvenlik şemsiyesi altında savunma harcamalarını ikinci plana atan Avrupa ülkeleri, bugün hem ekonomik hem siyasi hem de askeri kapasite bakımından önemli sınırlılıklar yaşıyor. Ukrayna Savaşı, konvansiyonel savaşta mühimmat stoklarının, üretim kapasitesinin ve savunma sanayisinin stratejik önemini yeniden ortaya koymasına rağmen Avrupa'nın kısa vadede bu eksiklikleri giderebilmesi oldukça güç görünüyor. Savunma bütçelerini artırmaya yönelik siyasi iradenin sınırlı olması ve ekonomik kırılganlıklar, NATO 3.0'ın uygulanabilirliği açısından temel zayıf halka olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HAZIR

Tam da bu noktada Türkiye’nin sahip olduğu kapasite dikkat çekiyor. Türkiye dinamik ordusu, yerli ve millilik oranı her geçen gün artan ve oldukça komplike projeleri de başarıyla yürütebilen savunma sanayisiyle ittifakın yeni vizyonuna en hazır üye olarak öne çıkıyor. Bunların yanı sıra Orta Doğu ve Afrika’da istikrar üretici rolü ve siyasi liderliği ile yeni bir model ortaya koyuyor.

Bunun yanında Türkiye’nin sağlayabileceği katkı yalnızca askeri üretim kapasitesiyle sınırlı değil. NATO’nun yeni güvenlik anlayışı, hibrit tehditler, terörizm, düzensiz göç, vekâlet savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklarla mücadeleyi de kapsıyor. Türkiye ise uzun yıllardır bu tehditlerin neredeyse tamamıyla doğrudan mücadele eden bir ülke olarak önemli bir kurumsal ve operasyonel tecrübeye sahip. Bu tecrübe, Avrupa’nın güvenlik açığının en belirgin olduğu alanlardan birine karşılık geliyor.

Ayrıca Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika’da geliştirdiği diplomatik ilişkiler de NATO açısından yeni fırsatlar sunuyor. Güneyden kaynaklanan istikrarsızlıkların Avrupa güvenliği üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin hale gelirken bölgesel aktörlerle iş birliği geliştirebilen, yerel dinamikleri okuyabilen ve gerektiğinde güvenlik kapasitesi inşa edebilen ülkelerin önemi artıyor. Türkiye’nin son yıllarda izlediği çok boyutlu dış politika bu açıdan NATO’nun yeni stratejik vizyonuyla önemli ölçüde örtüşüyor.

Aslında Türkiye açısından asıl dönüşüm de burada yaşanıyor. Geçmişte ittifaka daha çok asker sağlayan, doğu ve güney kanadını koruyan bir cephe ülkesi olan Türkiye, bugün giderek ittifak içerisine de kapasite sağlayan bir müttefike dönüşüyor. Savunma sanayi ürünleri ihraç eden, ortak üretim projeleri geliştiren, eğitim desteği sunan ve kriz bölgelerinde istikrar üretmeye çalışan bir aktör olarak üstlendiği rol, NATO içerisindeki stratejik ağırlığını da artırıyor. NATO 3.0’ın ihtiyaç duyduğu temel unsurlardan biri de tam olarak bu tür kapasite üreten müttefiklerdir.

AVRUPA, TÜRKİYE PERSPEKTİFİNİ GÜNCELLEMELİ

Bununla birlikte bu fırsatın hayata geçebilmesi yalnızca Türkiye’nin sahip olduğu kabiliyetlere bağlı değil. Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik güvenlik perspektifini güncellemesi de aynı derecede önem taşıyor. Uzun yıllardır ideolojik ve siyasi ön kabuller üzerinden şekillenen Türkiye yaklaşımı devam ettiği sürece NATO’nun yeni stratejik vizyonu da eksik kalacaktır. Çünkü ittifakın ihtiyaç duyduğu kapasite ile Avrupa’nın siyasi refleksleri arasında hâlâ önemli bir uyumsuzluk bulunuyor.

Sonuç olarak NATO, Ankara zirvesiyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Bu yeni dönemin başarısı yalnızca savunma harcamalarının artırılmasına değil, doğru ortaklarla doğru kapasitelerin bir araya getirilebilmesine bağlı olacak. Türkiye ise askeri gücü, gelişen savunma sanayisi ve çevre coğrafyalarda istikrar üretme kapasitesiyle bu yeni vizyonun en hazır aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bundan sonraki temel soru, Türkiye’nin bu rolüne NATO müttefiklerinin ne kadar adapte olacağı ve Türkiye’nin bu yeni rolünde göstereceği performans olacaktır.