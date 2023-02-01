Bitlis’in Ahlat ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağı bildirildi. Bitlis 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.