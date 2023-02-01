Düzce'de kış mevsiminin sonuna gelindiği Şubat ayında yağan kar yağışı sevindirdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Zeminde etkili olmayan kar yağışı ağaçların üzerinde ve park halindeki araçların üzerinde kendini tuttu. Yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Düzce 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:04 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Düzce 5 günlük hava durumu
Uzun süredir beklenen kar sonunda Düzce’de başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken ağaçları ve araçların üzerini beyaza büründürdü.
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