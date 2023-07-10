DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU | Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı

Düzce 'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlar köylerde hasara yol açtı. Gece boyu devam eden yağışlar neticesinde Göndolaması köyünden geçen dere taştı, köy merkezi sular altında kaldı. Suya gömülen uyarı levhaları ise taşkının boyutunu gözler önüne serdi.

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DÜZCE’DE UYARI LEVHALARI SU ALTINDA KALDI

Batı Karadeniz Bölgesi’nde iki gündür aralıklarla yağan şiddetli yağışlar etkili oluyor. Düzce merkeze bağlı Gündolaması köyünde de gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ile köyün içinden geçen dere taştı. Taşkınla beraber köyün merkezi sular altında kaldı. Bölgede birçok evi su basarken, vatandaşlar köy meydanından tahliye edildi.

Köy sakinlerinden Sinan Birinci, köyde yağmurun gece saatlerinden itibaren başladığını belirterek, “Akşam saatlerinde yağış başladı. Köyümüzün içinden geçen derenin debisi bir anda yükselmeye başladı ve köy merkezi şu anda sular altında kaldı. Benim evimde sular altında kaldı. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Yol tabelaları da suyun içinde kaldı.

BETON SANTRALİNDE MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SU BASAN AHIRDAKİ İNEĞİ İÇİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Akyazı köyünde bir kişi su basan ahırında mahsur kalan ineğini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. İnsan boyuna ulaşan sel suyunun içine giren kişi, ineğini ahırdan çıkartarak güvenli bölgeye götürmeyi başardı.

SULAR ANİDEN YÜKSELİNCE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Melen Çayı'nın taşmasının ardından Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi suyla doldu. Bir sürücü, eşi ve yanında bulunan bir yakını, hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi ile mahsur kalan aile, araçtan çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Hafif ticari araç ise daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

BEYKÖYDE BİR EV SULARLA SÜRÜKLENDİ

Beyköy Beldesi’nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi.

SULAR ALTINDA KALAN SANAYI SİTESİNİN ESNAFI, ARAÇ VE MALZEMELERİ TAHLİYE EDİYOR

Düzce'de sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan sanayi sitesi sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye alıyor.

D-100 kara yolu Mergiç ve Çerkez Taşköprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kentte 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömüldü.







